Altını çizdiğim satırlar-12

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Yabancılarla içli dışlı oldun mu, sana milli politika güttürmezler. Direnmeye başlarsan, birinimusallat edip yenik düşürürler. Körlemeden yenersen de, başarı onların sayılır. Nitekim, Balkan'da yenseydik de, başarısı ordumuzu eğiten Alman heyetinin olacaktı (...) Bizim alık Cemal Paşa Suriye'de Arap vatanseverlerini astı, sağlam suç delillerine dayanarak... Nereden ele geçirdi bu delilleri, el attığı zaman sakalını bile bulamayan derbeder? (KEMAL TAHİR/Kurt Kanunu)

***

Acaba gerçekten etkilemiş miydim, yoksa onun için bir deney laboratuvarı mıydım? Benden çok şey öğrendi, düşünmeyi bile. Belki de benim aşk sandığım şey sadece onun gönül borcuydu. (LAWRENCE DURRELL/Justine)

***

Günlerdir doktorun tavsiyelerine harfiyen uyuyor, yattığım yerde rüyaların beni bulmasını bekliyorum. Belki ziyaretime geliyorlar gelmesine de hiçbiri sabaha kadar benimle birlikte kalmaya gönüllü olmuyor. Geriye uğramış olduklarının ispatıymışçasına bıraktıkları kalıyor sadece. Kimi zaman boğazımda düğüm, kimi zaman omuzlarımda kilolarca yük... (NERMİNYILDIRIM/Rüyalar Anlatılmaz)

***

Filmlerde birisi kalkar en mutlu zamanlarını yaşadığı eve gider ve ekran yavaş yavaş gülümseyen yüzlerle dolup taşar. Bu göreneğin böylesi etkili olmasının nedeni, tam da gerçek hayatla bir alakasının bulunmamasında yatar. Özlemimizin şiddetini doğrular: gerçekten de evlerin perili olmalarını isteriz. Değillerdir. (GEOFF DYER/ Bir Hışımla)

***

İnsanlar ebeveynlerine benzememek için ne kadar çok uğraşırlarsa o kadar çabuk onlar gibi oluyorlar. Bu kesin. (DOUGLAS COUPLAND/Hey Nostradamus)

***

Aşk, zihne tebelleş olan görüntülerden oluşur. Bu görüntülere, bir de bütün yaşananların ithaf edildiği biricik varlığa doğru bitip tükenmeyen bir konuşma eklenir. (PASCALQUIGNARD/Roma'daki Teras)

***

Hayat sağlığa zararlıdır. Bilmeyen kaldı mı? (ANGELİKA OVERATH/ Havaalanı Balıkları)

***

"Herkes kötülüğün sıradanlığından bahsediyor" dedi önünde ıspanak salatası duran May. "Ama kimse yeteneğin sıradanlaşması üzerine bir şey yazmıyor." (WILL FERGUSON/ Mutluluk)