Hayrettin Karaman / Yeni Şafak

1995 yılında yaptığım Kudüs ziyaretinde

böyle yazmıştım:

Mukaddes zemini Ömer fethetmiş

Salâh ve Kanuni gör neler etmiş

Osmanlı gidince Kudüs de gitmiş

Hainler safında ölecek misin?

Yoksa ecdat gibi gelecek misin?

İki sahâbî var şehit sayısız

Vatanım çiğnenmiş, köylerim ıssız

Müslüman yaşar mı böyle kayıtsız

Uyansana artık, uyuyor musun?

Ah göklere vurmuş duyuyor musun?

Selman’ın mescidi Zeytun dağında

Rabia makamı O’nun sağında

Dünyaya nur saçmış kendi çağında

Bu dağa yeniden çıkacak mısın?

Sel olup vadiye akacak mısın?

Ezansız köylerde çanlar çalıyor

Mescit harap, boynu bükük kalıyor

Maziyi düşünüp gözüm dalıyor

Böyle boynu bükük kalacak mısın?

Yoksa mülkü geri alacak mısın?

Fırat’tan Mısır’a gideceklermiş

Bize daha neler edeceklermiş

Ümmet koyun olmuş, güdeceklermiş

Hazreti Ömer’i üzecek misin?

Böyle miskin miskin gezecek misin?

'Böl de yönet' demiş şeytanı ona

Din gibi sarılmış düşmanlar buna

Yıllarca içmişler doymadan kana

Vampirleri yurttan kovacak mısın?

Ufkuma yeniden doğacak mısın?

Yükselen değerler onlara yarar

Fırsat elverince Aksâ’yı yıkar

Yerine Süleyman Mâbedin kurar

Plan budur, hâlâ duracak mısın?

Yoksa birliğini kuracak mısın?

Kurtuluşun yolu İslâm’a dönmek

Peygamber izinde nefsini yenmek

İslâm birliğini kurup güvenmek

İç ve dış düşmanı yenecek misin?

Yoksa kibrit gibi sönecek misin?

Fertten işe başla, batağı kurut

Cemaat oluştur, safları sık tut

Ümmetin birliği bu şarta meşrut

Tabandan tavana gidecek misin?

Vazifeni ifa edecek misin?

Ya Rabbi Aksâ’da namazım için

Kubbetu’s-Sahra’da niyazım için

Katına yükselen avazım için

Ümmeti muzaffer kılacak mısın?

Gözlerim zaferi görmeden Rabbim

Kıyıp da canımı alacak mısın?

24/11/1995-Kudüs