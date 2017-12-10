1995 yılında yaptığım Kudüs ziyaretinde
böyle yazmıştım:
Mukaddes zemini Ömer fethetmiş
Salâh ve Kanuni gör neler etmiş
Osmanlı gidince Kudüs de gitmiş
Hainler safında ölecek misin?
Yoksa ecdat gibi gelecek misin?
İki sahâbî var şehit sayısız
Vatanım çiğnenmiş, köylerim ıssız
Müslüman yaşar mı böyle kayıtsız
Uyansana artık, uyuyor musun?
Ah göklere vurmuş duyuyor musun?
Selman’ın mescidi Zeytun dağında
Rabia makamı O’nun sağında
Dünyaya nur saçmış kendi çağında
Bu dağa yeniden çıkacak mısın?
Sel olup vadiye akacak mısın?
Ezansız köylerde çanlar çalıyor
Mescit harap, boynu bükük kalıyor
Maziyi düşünüp gözüm dalıyor
Böyle boynu bükük kalacak mısın?
Yoksa mülkü geri alacak mısın?
Fırat’tan Mısır’a gideceklermiş
Bize daha neler edeceklermiş
Ümmet koyun olmuş, güdeceklermiş
Hazreti Ömer’i üzecek misin?
Böyle miskin miskin gezecek misin?
'Böl de yönet' demiş şeytanı ona
Din gibi sarılmış düşmanlar buna
Yıllarca içmişler doymadan kana
Vampirleri yurttan kovacak mısın?
Ufkuma yeniden doğacak mısın?
Yükselen değerler onlara yarar
Fırsat elverince Aksâ’yı yıkar
Yerine Süleyman Mâbedin kurar
Plan budur, hâlâ duracak mısın?
Yoksa birliğini kuracak mısın?
Kurtuluşun yolu İslâm’a dönmek
Peygamber izinde nefsini yenmek
İslâm birliğini kurup güvenmek
İç ve dış düşmanı yenecek misin?
Yoksa kibrit gibi sönecek misin?
Fertten işe başla, batağı kurut
Cemaat oluştur, safları sık tut
Ümmetin birliği bu şarta meşrut
Tabandan tavana gidecek misin?
Vazifeni ifa edecek misin?
Ya Rabbi Aksâ’da namazım için
Kubbetu’s-Sahra’da niyazım için
Katına yükselen avazım için
Ümmeti muzaffer kılacak mısın?
Gözlerim zaferi görmeden Rabbim
Kıyıp da canımı alacak mısın?
24/11/1995-Kudüs