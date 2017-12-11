Ah bu “haberler” olmasa!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Ve nihayet korkulan oldu!

Enflasyon yüzde 13’e dayandı. Yani ekonominin gidişatının hayra alamet olmadığı ortaya çıktı.

Ancak ne var ki yetkililer bu durumu kabullenmek istemiyorlar.

Onlara göre durum hissedildiği kadar kötü değil.

Onlara göre büyüme rakamları oldukça iyi.

Onlara göre Türkiye iyi yönde gelişmeye devam ediyor.

Yine onlara göre ekonomi iyi ama haberler kötü gösteriyor.

Allah-u âlem ortaya çıkan yeni enflasyon rakamlarını da böyle değerlendirmişlerdir. Yani, “Ekonomi iyi ama haberler enflasyonu yüksek gösteriyor” demişlerdir.

Söylediklerine gerçekten inanıyorlar mı yoksa laf olsun torba dolsun diye mi söylüyorlar, bilemiyoruz.

Yahu belli ki ekonomide işler iyi gitmiyor.

Döviz alıp başını gidiyor.

Altın fiyatları bir türlü frenlenemiyor.

Lira sürekli değer kaybediyor.

Bunlar dile getirildiği zaman ekonomi iyi ama haberler kötü gösteriyor diye haberleri suçluyorlar.

Enflasyon yüzde 13’lere ulaşıyor ama onlar hâlâ önümüzdeki günlerde düşüşe geçeceğinden söz ediyorlar.

Madem bir iki karar almakla enflasyon düşüşe geçecekti de bu kararları daha önce niye almadılar?

Demek ki enflasyonun yükselmesinde alınacak bir iki karardan daha çok etkili olan bir takım faktörler var.

Demek ki bir takım şeyler ters yapılıyor.

Ya da yerli-yersiz bir takım laflar ediliyor.

Yani birileri ekonominin nasırına basıp duruyorlar.

Sonra da enflasyon yükselişe geçince kabahati verilen haberlere bağlıyorlar.

Yakında bu tür haberlerin verilmesini KHK’ler ile yasaklamaya kalkışırlarsa hiç şaşırmayın.

Bir KHK ile yasak koyarlar, bir diğeri ile de enflasyonu sıfırlarlar olur biter!

Nasıl olsa ellerinde KHK gibi bir yetki var.

Enflasyonun yükselmesini böyle haberlere bağlayacaklarına keşke yaptıkları icraatları şöyle bir gözden geçirseler!

Ve nerede yanlış yapıyoruz diye kendi kendilerini sorguya çekebilseler.

O zaman çok daha sağlıklı bir adım atmış olmazlar mı? Kuşkusuz o zaman ekonomideki sorunlara daha gerçekçi olarak yaklaşmış olurlar.

Ve işte o zaman haberleri boş yere suçlamamış olurlar.