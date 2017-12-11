11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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"Türkiye'nin işgali de kurtuluş savaşı da yalan!"

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Aziz Üstel

"Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı bitiminde işgali, Kurtuluş Savaşı ya da Bağımsızlık Savaşı yoktur" lafını resmi raporuna taşıyan ne tımarhane kaçkınları ne de bir avuç çocuk. ABD Kongresi ta kendisi! Bu raporu biraz irdelersek son kırk yılda başımıza gelen bunca rezilliğin nedenlerini biraz daha iyi kavrarız:

"Yabancıların hırsları Türk mili direnişini körükledi. Mustafa Kemal milliyetçileri Sultan'ın kuvvetlerine karşı iç savaşı kazandı ve Rumları Andolu'dan sürdü."

Bu rapor ABD Kongresi Avrupa Güvenkik ve İşbirliği Topluluğu Komisyonu tarafından hazırlanmış. Raporun başlığı: "AGIT Ülkelerinde Hukuksal Temel ve toplam 212 sayfa.

Raporu kim duyuruyor? Elbette Zaman gazetesi ve Washington'daki görevlisi Ali Halit Aslan. Yazdığı haberde "Dini Rapordeyip geçiyor ve sonunda Türkiye'ye, aklınca, gözdağı vermekten kendini alamıyor; kağıt üzerindeki yasaların, hatta anayasanın ve anlaşmaların uygulanmadığını, "28 Şubat süreci, başörtüsü meselesi gibi can sıkıcı konuların raporda belirtildiğini" yazıyor. Yani 28 Şubat süreci olsun başörtüsü sorunu olsun, bunlar gerçek değil, can sıkıcı hayal ürünü şeyler! Bu Ali Halit Aslan  adlı "gassteciraporu hazırlayanlar adına meydan okumadan da edemiyor: "Eğer bir itirazınız varsa, meydanı boş bırakacağınıza bilim yoluyla (!) gelen sorulara aynı biçimde cevap veriniz. Tabi cevap verecek uzmanınız varsa.." Aklınca Türkiye'yi aşağılıyor, bilimden anlamayan uzmanı da olmayan bir ülke olarak nitelendiriyor!

Mayıs 2000 tarihini taşıyan rapor uzun yıllar boyu Lozan Antlaşmasını onaylamamış ABD'nin TC'nin kuruluşuna yaklaşımını yansıtması bakımından da ilginç.  Özetle diyor ki, 1918-1923 arasında sürdürülen mücadele aslında bir iç savaştır. Yani : İstiklal Savaşı işgalcilere karşı gerçekleşmemiştir. İngilizlerin öncü gücü Yunan orduları Trakya'ya ve Batı Anadolu'ya asker çıkarmamış; Fransızlar Hatay, Adana, Gelibolu Yarımadası ve Gaziantep'e girmemiş, İtalyanlar Antalya, Muğla, Söke ve Kuşadası'nı ele geçirmemiş, İngilizler İstanbul, Kocaeli, Bandırma ve Çanakkale'ye çıkmamış, ABD'nin desteklediği Ermeniler Kuzeydoğu Anadolu'yu işgal etmemiş!  Peki olan nedir? Mustafa Kemal önderliğinde bir iç isyan (insurgency)! Kurtuluş Savaşı yıllarında İngiliz Muhipleri Örgütü'nün her fırsatta "Kuvayı Milliye denen eşkiya" demesi de bu iç savaş tanımlamasının dayanağı herhalde!

Kurtuluş Savaşı bir iç kalkışmadan başka bir şey olmayınca, Türkiye'de savaşın iki tarafı bulunuyor. Bunlardan biri Mustafa Kemal Milliyetçileri, diğeri de Osmanlı Devleti ve o devlete yardım eden uygar (!) Avrupa ve Amerikalı güçler!

Bu değerlendirme Alman vakıflarının ve TC bir federasyon olmalıdır diyenlerin, Türk Milleti yoktur, Türkiye Halkları vardır diye gırtlak patlatanların haklılığını savunuyor. ABD'nin çıkarlarına aykırı davranan kim varsa, terörist oluyor, "Tek millet tek devlet, tek bayrakdiyen milyonlarca sizin benim gibi insan da...

(Yarın: ABD Raporu Türk İstikllal Savaşı Devlete İsyandır.)

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