Kudüs: Şimdi ne olacak?

Aydın Ünal / Yenişafak Gazetesi

ABD ve İsrail, Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesine verilecek olası tepkileri kuşkusuz enine boyuna hesaplamışlardır. “Enine boyuna” dediysem, lafın gelişi... İsrail ve ABD, Kudüs, Filistin ve Ortadoğu’da ilk kez böyle bir adım atmıyorlar. Tarihte attıkları her adıma “standart” tepkiler verildiğini, Müslümanların 3-5 gün gösteriler yapıp, sloganlar atıp, marşlar söyleceğini, ardından da olan biteni hazmedeceğini ABD ve İsrail geçmiş tecrübelerine binaen biliyorlar ve çok da rahatlar. Dahası da var... İsrail ve ABD, her durumda kazanacaklarını da çok iyi biliyorlar.

Olacakları tahmin etmek hiç güç değil. Sıralayalım:

*İslam coğrafyasının her yanında protesto gösterileri olacak. Ateşli nutuklar irad edilecek, bildik sloganlar tekrarlanacak. Öfke sel olup akacak. Bir müddet sonra da o öfke soğuyacak, yerini yavaştan bir umursamazlığa terkedecek, felaket hazmedilecek ya da yeni duruma alışılacak ve herkes evine dönecek.

*Müslümanlar var güçleriyle yeni protesto araçlarına, yani Twitter, Facebook, Instagram ve whatsapp’a yüklenecekler. Her biri ABD menşeli olan bu sosyal medya araçlarının değeri arttıkça artacak. Elbette bu kuruluşların bazılarının Siyonist ortakları daha da zengin olacaklar. Atılan her mesaj, az ya da çok İsrail’e destek olarak dönecek. Ayrıca su mecralardan yapılan protestolar sayesinde istihbarat örgütleri oturdukları yerden keyifle izleme ve dosyalama yapacaklar. Bir tuşla epeyce kuş avlayacaklar.

*Filistin’de yapılacak gösterilerde şehitler verildi, daha da verilecek. Tam da İsrail’in istediği gibi olacak.

*Hamas direniş haklı olarak eylemler organize edecek. Bu da İsrail’e, “Bakın bu Hamas terör örgütüdür” diye propaganda fırsatı sunacak.

*Filistin’deki bölünmüşlük daha da derinleşecek.

*Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesi radikal örgütlere hayat öpücüğü verecek.

*Daiş, Kudüs’ü bahane ederek ve Kudüs motivasyonuyla daha fazla canlı bombayı piyasaya sürecek ve daha çok Müslüman katledecek.

*Hizbullah aynı motivasyonla, zaten başından beri istismar ettiği Kudüs’ü kullanarak militanlarına yeniden heyecan pompalayacak ve bunun sonucunda Suriye’de daha fazla Müslüman ölecek. Ayrıca Hizbullah, 3-5 kıytırık füzeyi İsrail’e yollayıp İsrail’e belki Gazze’ye, belki Lübnan’a müdahale fırsatını altın tepsi üzerinde sunacak.

*PKK, Bekaa Vadisi üzerinden romantik ilişkiler tesis ettiği Filistin direnişine destek olacak; Kudüs duyarlılığını göstermek için, PKK, ABD’den aldığı silahlarla Suriye’nin kuzeyinde ve Türkiye’de biraz daha Müslüman katletmek isteyecek.

*ABD’nin bu adımı, cılız da olsa, FETÖ’ye de yeni bir fırsat sunacak. FETÖ, “Bakın biz bu Müslümanlar gibi değiliz. Öyle Kudüs gibi, Filistin gibi duyarlılıklarımız yok. Biz uyumluyuz, ılımlıyız” diyerekten Trump’a yaranmaya çalışacaklar.

*İran da yine abartılı bir Kudüs hassasiyeti sergileyip bu fırsatla ve bu motivasyonla mezhep taassubunu bir derece yukarıya çıkaracak.

*Arap devletleri bu karara çok öfkelendiler. Daha da öfkelenecekler. Çok ciddi öfkelenecekler. Sonra bu “can sıkıcı” meseleyle toplumda oluşan tansiyonun bir önce düşmesi için dua edecekler.

*Mısır, “Kudüs’ü bahane edip başını kaldırmasın” diye İhvan üzerindeki baskıyı daha da artıracak.

*Suudi Arabistan Kudüs motivasyonuyla ABD’den daha fazla, çok daha fazla silah alacak. Daha fazla milyar dolar ve petrol ABD’ye akacak.

*Türkiye, samimi, gerçekçi ve uyarıcı söylem ve adımlarıyla sadece Batı’yı ve İsrail’i değil, onlardan daha çok Müslüman ülkelerin devlet adamlarını yine çok ama çok rahatsız edecek. Rahatsız olan devlet adamları Recep Tayyip Erdoğan’dan bir türlü kurtulamadıkları için ABD’ye gizliden gizliye sızlanacaklar.

*Türkiye’nin İslam coğrafyasındaki ağırlığı ve etkisi, ama onunla birlikte yalnızlığı bir kez daha ortaya çıkacak. Türkiye’ye sempati daha da artacak. Türkiye’nin lider rolü daha da güçlenecek.

*İslam dünyasında bunlar olurken, ABD sınırsız bir güvenlik içinde kazanmış, Trump, seçim vaadini yerine getirmiş olacak. Trump’ın Yahudiler nezdinde itibarı artacak. İsrail daha fazla Filistinli’yi öldürecek ya da sürgün edecek. Daha çok Filistin toprağı işgal edecek. Kudüs bölgesinde işgal ettiği topraklara uluslararası meşruiyet kazandıracak.

*Kısacası Kudüs cephesinde yeni bir şey olmayacak; 100 yıldır tekrar tekrar olduğu gibi Müslümanlar kaybedecek, Siyonist ve Haçlılar kazanacak.

İnşallah yanılırız.