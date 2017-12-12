Işık AKP’ye ışık tutuyor!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın parti içi tartışmalarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerin yoğun gündem arasında kaynayıp gitmesine gönlümüz elvermedi!

Çünkü bu değerlendirmeler AKP’ye ışık tutar nitelikte.

Bize kalırsa AKP’liler “en tepeden en alta” kadar her kademede bu güzel değerlendirmelerden nasiplerine düşeni almalılar.

Bakın Başbakan Yardımcısı Fikri Işık AKP’lilere seslenirken birlik ve uyum içinde çalışmanın önemine dikkat çekerek ne diyor:

“Kavgalı teşkilata kim oy verir?

Kavgalı teşkilattan kim medet umar?

Kavgalı eve kim kız verir, kız alır?”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın AKP’lilere ışık tutan bu açıklamasını okuduktan sonra “AKP’de birbirleri ile kavgalı olmayan kim var?” diye düşündük!

Birbirleriyle kavgalı olmayan AKP’li yok gibi bir şey!

Adamlar dün göklere çıkarıp “başbakan koltuğuna” oturttukları zattan söz ederken bile “adını” kullanmak yerine “bir önceki başbakan” demeyi tercih eder hale gelmiş durumdalar.

Yani araları bu kadar açık!

Birbirlerinin adını bile anmayacak kadar birbirlerine öfkeli ve kin dolular. Zaten bunun için değil midir ki kimi belediye başkanlarını istifaya zorluyorlar.

Sözüm ona partilerini bu kötü adamlardan bu istenmeyen isimlerden temizliyorlar. Bu temizlik dışarıya nasıl yansıyor? “Teşkilat içi kavga” olarak yansıyor tabii ki! Peki, böyle kavga içindeki bir teşkilata millet niye götürüp oyunu versin?

Başbakan Yardımcısı Işık’ın da işaret ettiği gibi kim böyle bir teşkilattan medet umar?

Millet AKP’ye bakıp, “Kelin ilacı olsa önce kendi başına sürer” deyip uzak durmayacak mıdır?

Evet, AKP 2019 seçimlerini kurtarmak için parti içinde büyük bir temizlik hareketi başlattı ama bu hareket dışarıya kavga içindeki bir teşkilat görüntüsü vermekten başka işe yaramıyor.

Bu kavga gürültü seçim kaybettirmekten başka işe yaramaz.

Umarız Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın değerlendirmeleri partinin başında bulunanlar tarafından da dikkate alınır. 2019’a kadar “kavgalı gürültülü görünümü” sonlandıramazlarsa seçimlerden hezimetle çıkmaları mukadder!

Birbirlerini sevmeyen, birbirlerini dışlayan insanlardan oluşan bir parti elbette vatandaşa güven vermekte zorluk çekecektir.