O bal gibi penaltıdır!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Sefa Konuk adlı okurumdan aldığım mesajda, maç kritiklerimi neden maçtan bir gün sonra yazdığım dile getirilmiş, bunun yanı sıra da neden birebir maç teknik yorumu yaptığım bir ekran programım olmadığı sorgulanmış. Hemen müjdeyi vereyim; TV5’te pek yakında öyle bir programı sizlere sunacağım. Bunun yanı sıra, maçlardan bir gün sonra yazdığım bir teknik nedenidir de, ama yazdıklarımın maçın ertesi günü bu ülkede kaç kişinin yazdığını sorgularım yani... Yani değişik, başka açılardan bakışlar vardır yazılarda.

Neyse gelelim şu Kayserispor-Beşiktaş maçına... Yaşar Kemal Uğurlu denen hakem kardeşimizin Beşiktaş lehine çaldığı penaltı çok doğru bir karardır. Ve de Kayserisporbaşkanı ki, çok iyi işler yapmaktadır, bunu penaltı olmadığını söylemiştir. Hiç yakışmadı... Neyse devam edelim... Bu ülkede Merkez Hakem Komitesi başkanlığı yapmış, göğsüne FİFA kokardı takmış onca hakem ekranlardan Umut’un Cenk’e yaptığı hareketin penaltı olmadığını vurguladılar. Yazık! Meseleye en ucuz yerden bakmalıydılar en azından... Nasıl mı? Umut tekmeyi Cenk’e göre hangi yönden yapıyor? Arkasından değil mi? Cenk’e temas da var değil mi? O halde neyin tartışması yapılabilir ki? Efendim Cenk topu tabanıyla almış... Vallahi doğru... Peki, top neredeydi aldığında? Boşta değil mi? Yani Cenk, Umut’un karşısından Umut’un kesin kontrolündeki topa mı taban uzattı? Gidiniz ve kuralları yeniden okuyunuz? Ya da sizlerin futbolculuk yaşantınız öyle pek de fazla önemli değilmiş meğerse... Ya da sizler uluslararası futbol tekniği, hakem işleri toplantılarına hiç katılmadınız... Erman Toroğlu mu? O beyaza siyah diyecek ki, 85 metre uzaktan çaldığı ofsaytı unuttursun... Ya da penaltı atışı sırasında kale arkasına geçip yılların duruş kuralını ihlal etsin...

Neyse çok yazdım bu işi... Beşiktaş, topluca kendi sahasına kapanan takımlar karşısında tutuk kalıyor. Bunu defalarca yazdım. Hatta Avrupa Kupası’ndaki başarısının da bunu yapmayan rakipler olduğu için ortaya çıktığını da bu sütunlarda dile getirdim. Hele hele Quaresma yürüyorsa, Babel çiklet çiğner gibi top çiğniyorsa, Oğuzhan gününde değilse, Beşiktaş kendi kendini de kilitliyor. Bence Tolgay-Talisca değişikliği de yanlıştı. Belki de Negredo, gol atacağından değil, oraları dağıtacağından daha önce girmeliydi.

Kayserispor mu? Hoca Rumen... Var mı bize gelenlerden kötü olanı hiç? Yok! Disiplin ön planda... Fiziksel dayanıklılık müthiş... Teknik kapasite de hiç fena değil... İşte liderden sadece beş puan geride olmanın dayanakları...