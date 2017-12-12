'Türk İstiklal Savaşı devlete isyandır!'

Aziz Üstel / Star

ABD Kongresince hazırlanan ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin işgal edilmediğini anlatan"Mustafa Kemal (daha sonra Atatürk) çevresine topladığı adamlarla devlete karşı bir isyan başlatmış ve Anadolu'daki Rumları denize dökmüş, bu vahşeti aklamak için de Yunan Ordusu İzmir'i işgal etti diye bir yalan uydurmuş"raporu Ankara görmezden gelmeyi tercih etmiştir 2000 yılında... Dahası bu abuk rapora göre "Türk Milleti diye bir şey de yoktur!"

Kongre raporunun adı da yanıltıcıdır: "Din Hürriyeti ve Yasal Dayanaklar!" Aslında raporun amacı azınlıkların yurtlarını yitirdiklerini gündeme getirmektir. Azınlıkların önceden birer devletleri ve o devletlerin vatanları varmış gibi anlatılmaktadır.

Her şeyden önce böyle bir rapor neden yazıldı sorusuna yanıt bulmak gerekiyor. Bu sorunun yanıtı, "Lozan'dan sonra eğitimli, çağdaş Rumlar gitti yerlerine cahil köylüler geldi.."diye kitaplar yazanları yönlendirenler her kimse onlarda aramak gerek.

Raporun "bilimsel saptamaları" bize asıl amacın ne olduğu konusunda bir fikir verebilir:

1. Lozan'da Müslüman olmayan azınlık haklarından söz edilmişse de bunların adları belirlenmemiştir.

2. Lozan'da Türkler (hani Türkler yoktu) Müttefiklerin Ermenilerin, Nasturilerin ve Süryani Hıristiyanların vatanlarını belirleme isteklerini de kabul etmemiştir.

3. Türkiye daha sonra Rum Ortodoksları, Ermenileri ve Yahudileri tanımıştır.

4. Lozan'da Müslüman etnik azınlıkların haklarından söz edilmemiştir.

Rapor şunu diyor aslında. Türkiye'de çok sayıda Müslüman etnik azınlık bulunuyor. Bu azınlıkların da yurt sorunu var. Türkiye, Gürcü, Çerkes, Arap, Kürt, Laz, Pomak, Balkan ve Asya kökenlilere de toprak versin, kuracakları devletleri tanısın!

Devam edelim: Türkiye'de manastırların, ruhban okullarının yeniden açılması isteniyor. "Türk Devleti Ortodoks Patrikliği'nin Türkçe dışı eğitim vermesini engellemekte, diğer din kurumlarıyla ilişki kurmalarını..." karşı çıkmaktaymış. Dinsel giysilere sadece ibadet yerlerinde izin veriliyormuş. Milli kahramanların türbeleri (Fatih, Kanuni vb) açık tutulurken ve devlet bunların bakımını üstlenirken, Hıristiyan, Yahudi kahramanların (?) türbelerinin açılmasına izin vermiyormuş. Türkiye Hıristiyan kurumların mülk edinmesini engelliyormuş. Heybeliada Manastırı kapatılmış, ivedilikle açılmalıymış. Yahova Şahitlerinin bir din olduğu kabul edilmiyormuş ama Yargıtay'ın kararıyla bu durum düzeltilmiş. Yani? Yani cumhuriyet devletinin kuruluş yasaları yok edilmeli, Türkiye azınlıklar arasında paylaşılmalı, bu topraklarda birçok minik devlet kurulmalı!

Raporda bir madde var ki FETÖ için yazıldığı besbelli: "Tarikat ve ticaret bağlarına, şeyhlerin örgütsel destek için şirketleşmesine engel olunmamalıdır!"

ABD Kongresinde kurulan bir komisyonca hazırlanan bu rapor aslında TC'nin yıkılmasını istemektedir. Çünkü Türkiye'yi Ortadoğu'da, emperyalizmin karşısındaki en büyük engel olarak görmektedir. Doğrudur da. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesine karşı çıkan bir tek Türkiye var bugün. Emperyalizmin maşası konumundaki sözde sultanlar, krallar, emirler, şeyhler salt kendilerini ve parayı düşünmekte. ABD, Arapların desteğini sağlamadan böyle bir işe kalkışmazdı zaten. Onun için bir nabız yoklaması yapmış; bakmış ki kimsenin gıkı çıkmıyor, basmıştır gaza! Türkiye'nin sesini kısmak, bir zamanlar olduğunca onu "evet efendim sepet efendim" diyen bir konuma getirmek için daha böyle nice rapor göreceğimizden kuşku duymayın!

(Meraklısına Not: Mustafa Yıldırım'ın "Sivil Örümceğin Ağında-UDY Yayınları 31. Baskı okumanızı öneririm)