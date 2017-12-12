Kudüs için birleşmenin önündeki engel: Yozlaşmış rejimler

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

Eğri oturup doğru konuşmanın vakti geldi:

Kudüs, İsrail ya da ABD’nin çok güçlü olmasından değil, İslam dünyasının yozlaşmış zayıf rejimleri yüzünden düştü.

İsrail, hepimizin gözü önünde Gazze’yi bombalayıp çocuk öldürüyorsa, Kudüs’te 15 yaşındaki Cüneyd’in, 20 asker birden gözlerini bağlayıp, dövüyorsa bu cesareti, yozlaşmış Müslüman rejimlerden alıyor, Amerika’dan değil.

İSRAİL Mİ YOZLAŞMIŞ REJİMLER Mİ DAHA ÇOK ZARAR VERİYOR?

Kimse kusura bakmasın, bu yozlaşmış rejimlerin Filistin davasına verdiği zarar, İsrail’in verdiği zarardan daha büyük. Çünkü bu rejimler, Müslüman halkların umudunu kırdılar, enerjisini tükettiler, isyankar ruhlarını hapsettiler.

Bugün Suriye, Irak, Yemen, Afganistan, Lübnan, Libya’da iç savaş ve kaos varsa bunun sebebi de İsrail ya da Amerika değil, yine yozlaşmış Müslüman rejimlerdir. Her ülkede Müslüman, Müslümanı kırıyor, sürüyor, işkence yapıyor ve köleleştiriyor.

Bunu yapanlar ne İsrail, ne ABD, ne İngiltere. Tamamı cehaletin, taassubun, ahlaki yozlaşmanın esiri olmuş Müslüman kitlelerdir. Bunları bu hale getiren, önlem almayan, hatta böyle kalmalarından memnun olanlar kifayetsiz muhteris Müslüman devlet yöneticileridir.

İSLAM DÜNYASI NEDEN BİRLEŞEMİYOR?

İslam dünyasının bir İsrail sorunu varsa, asıl büyük sorunu, bölünmüş ve parçalanmış oluşudur. Amerika iç savaşa rağmen ‘Birleşik Devletler’ haline geldi. Avrupa iki büyük savaşa, yüz milyondan fazla insanın ölümüne rağmen birliğini kurdu, gücünü birleştirdi.

Ancak İslam dünyası bunu bir türlü yapamıyor. Neden?

Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul’da, Kudüs için yapılan gösterilerden birinin fotoğrafı beni çok etkiledi. İslam ülkelerinin bayraklarının neredeyse hepsi vardı o gösteride. Türkiye’de okuyan yabancı öğrenciler kendi ülke bayraklarını almış o insan selinin bir parçası olmuştu.

İslam birliği işte böyle oluşturulur. Kudüs için bir araya gelmek, birlik olmak işte böyle bir şeydir.

Müslüman halkların ne birlik olmakta, ne ümmet olmakta, ne Kudüs için fedakarlık yapmakta bir sorunu vardır.

İslam dünyanın birleşmesinin önündeki en büyük engel, yozlaşmış rejimler ve onların kifayetsiz yöneticileridir.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI NE YAPAR?

Sanırım hiçbir iş yapmamak, yapılacak işleri bozmak, birlik olunmasını engellemek için kurulmuş bir örgüt İslam İşbirliği Örgütü. Bugüne kadar ne bir kriz çözebildi, ne de bir sorun halletti.

Yarın İstanbul’da Kudüs konusunu görüşmek üzere toplanacak. Türkiye kınamadan öte bir karar çıkartmak için uğraşıyor. Mesela, Filistin Devleti’nin başkenti olarak neden Kudüs’ü tanımıyor İslam ülkeleri? ABD herkesin gözünün önünde, BM kararlarına aykırı olarak İsrail’in işgalini tanıyor da, İslam ülkeleri neden Filistin’in başkenti olarak Kudüs’ü tanımıyor?

İşte dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Yozlaşmış iktidarlar, kifayetsiz liderler, cahil muhteris yöneticiler.

Yarın yapılacak görüşmeleri yakından izleyin. Kim kınama kararının ötesine geçilmesine itiraz ediyorsa, bilin ki İslam dünyasına en büyük düşmanı odur.

Yalnız böyle sürekli başkasını eleştirip, kızıp yerimizde oturamayız. Bizlerin, yani Müslüman halkların yapacağı bir şeyler de olmalı. Bunu da tartışacağız.