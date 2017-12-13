On milyonlarca Müslüman hangi kategoriye giriyor?

M. Şevket Eygi

Dünya Nereye Gidiyor?

Dünya nereye gidiyor? İyiye mi, kötüye mi?

CEVAP: Kötüye gitmiyor, çok kötüye gidiyor!..

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Bu hükme ve neticeye nereden vardın?

CEVAP: İslamî kıstaslara (kriter ölçüt) vurarak.

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Türkiye’de İslam ilerliyor mu?

CEVAP: Siyasal İslam ilerliyor, din geriliyor.

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Müslümanlar için ölümcül tehlikeler nelerdir?

CEVAP: Birincisi sekülerleşmeleridir, yani din ile hayatın birbirinden kopmasıdır.

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Türkiyede ne kadar dindar, gerçek Müslüman var?

CEVAP: İmandan sonra İslamın ikinci temel şartı namazdır. Beş vakit namaz kılanların nispeti yüzde onun altına düşmüştür. Gerisini söz söyleyin.

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CEVAP: Maalesef onlar sosyolojik Müslüman statüsüne düşmüştür.

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Müslümanlar doğru olarak İslam’ı biliyor mu? Yeterli din kültürleri var mıdır?

CEVAP: Nadir istisnalar dışında İslam doğru olarak bilinmiyor. Bu eğitimi veren hiçbir kurum yoktur. Tek cümleyle: İslam konusunda büyük bir cahillik hüküm sürmektedir.

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İslam’ın kaç yorumu var?

CEVAP: “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır, biri dışında bunlar Cehennemliktir…” hadisine göre Ümmet yetmiş üç fırkaya ayrılmıştır. Bu rakam ya çokluk ifade eder, yahut gerçekten o kadardır. Bu yetmiş üç fırkanın içinde, bir tek, Ehl-i Sünnet ve Cemaat fırka-i nâciyedir, yani İslamın aslına uygun doğru yorumudur.

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Şu anda Ehl-i Sünnetin durumu nedir?

CEVAP: Açıkça ve sinsice darbelenmektedir. Din konusunda dehşetli bid’atler vardır.

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Ehl-i Sünneti savunanlar yok mudur?

CEVAP: Vardır ama savunanların sayısı ve savunmalar yeterli değildir.

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İnanç konusunda bozukluklar ve sapıklıklar var mıdır?

CEVAP: Vardır.

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Namazın kütle halinde terki vahim midir?

CEVAP: Çok vahimdir. Resulullah (Salat ve selam olsun ona) “Namaz dinin direğidir. Onu ayakta tutan, dinini ayakta tutmuş olur, onu yıkan, dinini yıkmış olur” buyuruyor. Sünnî bir toplum, sahih itikada sahip olmadan ve beş vakit namazı kılmadan ayakta duramaz.

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Din konusunda en büyük eksiklik nedir?

CEVAP: Din nasihattir (öğüttür), Müslümanlar nasihatsız kalmıştır.

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Müslümanlar tek bir Ümmet midir?

CEVAP: Teoride öyledir ama realitede birbirinden kopuk bin fırkaya ayrılmışlardır.

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Tek bir Ümmet olmanın hükmü nedir?

CEVAP: Farzdır.

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Müslümanların tek bir Ümmet olması, bu Ümmetin başında, kendisine biat ve itaat edilen bir İmam veya Emîrin bulunması şart mıdır?

CEVAP: Zarurettir. Resulullah Efendimiz “Zamanındaki İmam’a biat etmeden ölen kimse sanki cahiliyet ölümüyle ölmüş olur” buyurmuşlardır.

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Osmanlı devrinde zaman zaman “Şeriat elden gidiyor!” feryatları duyulmuştur…

CEVAP: Şeriat çoktan elden gitti. Din büyük ölçüde gitti. Şimdi imanlar gidiyor…

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Yeterli miktarda İman, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat hizmetleri yapılmıyor mu?

CEVAP: Yapılmıyor.

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Nurculuk için ne dersin?

CEVAP: Nurculuk bir İman, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat, İslam ahlakı hizmeti ekolüdür. Nurculuk Nurculuk için değil, yukarıda saydığım altı değere hizmet içindir. Nurculuk Ehl-i Sünnet dairesi içindedir. Nurculukta parçalanma, bölünme, çekişme, tefrika olmaz. Nurculukta ittihad-ı İslam ve iman kardeşliği, tesanüd çok önemlidir.

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Tarikatlar hakkında ne dersin?

CEVAP: Hakikî tasavvuf tarikatları Şeriat temeli üzerine kuruludur. Hiçbir gerçek tarikat Şeriattan kıl kadar ayrılamaz. Şeriat ayrı Tarikat ayrı değildir.

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Din sömürüsü yapan, saf ve cahil Müslüman halktan kendi nefsleri için para toplayan sahtekarlar için ne dersin?

CEVAP: Allah belalarını versin derim. Bunların tuzaklarına düşenler firasetli ve sağduyulu Müslüman değil, ahmaktır.

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Düzelme, ıslah, iyileştirme için ne yapmak gerekiyor?

CEVAP: Birleşmek ve ortak bir Islah plan, program ve projesi yapmak, bunu hayata geçirmek gerekiyor.

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Bu programı kimler yapabilir?

CEVAP: Cahiller, yetersizler yapamaz. Âlim, ârif, ihlaslı, geniş kültürlü, engin ufuklu, firasetli, fatin, âbid, zâhid, tecrübeli, birikimli yüksek kimseler yapabilir.

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İman, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat, ahlak hizmetleri para ve menfaat karşılığı yapılabilir mi?

CEVAP: Kesinlikle yapılamaz. Gerekiyorsa, zaruret varsa geçimlerini sağlamak için (fetva ve ruhsat ile) maaş ve ücret verilebilir ama din ve iman asla zenginleşmeye, köşeyi dönmeye, voli vurmaya alet edilemez. Haliq (Yaratan) için yapılan hizmetlerin ücreti halktan (yaratıklardan) istenmez.

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Ehl-i Sünnetin dışında, Ehl-i Sünnete aykırı hizmet olur mu?

CEVAP: Olmaz olmaz olmaz, bin kere olmaz. Yakın tarihte Ehl-i Sünnete aykırı Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü Üç İbrahimî Din hizmetlerini gördük.