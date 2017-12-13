Yiğit Bulut / Star

Bundan aylar yukarıdaki başlıkla bir yazı kaleme almış ve BÜYÜMENİN HIZLANACAĞINI analiz etmiştik… Büyüme daha da düşer diyenler TV ekranlarını kapladılar ve “Büyüyemeyiz” korosu açığa çıktı!

Büyüdük, hızlandık hatta Türkiye daha da büyük bir hızla yeni bir BÜYÜME dalgasını yakalamak üzere ilerliyor,

Sevgili dostlarım, bütün bunlar aşikar bir şekilde olurken, YERLEŞİKLERİN aklı hala aynı çalışıyor…

Sevgili dostlarım, YERLEŞİK DÜZEN’i, menfaatlerini ve kirli yapılanmalarını korumaya çalışanlar ve tetikçilerinin nakaratları hep aynı; YAPAMAZSINIZ!

ARKADAŞLAR, YERLEŞİK DÜZEN’İN UZANTILARI, BİTTİ BU DÖNEM! MAL SATIP PARAYI YURTDIŞINA ÇIKARMA PEŞİNDE KOŞACAĞINIZA, GELİN SİZLER DE BÜYÜME DALGASINA KATILIN… GEÇMİŞTE BİRÇOK ENGELLEME OLDU DA NE OLDU! HEPSİ TARİHE KARIŞTI! TÜRKİYE EŞİĞİ ATLADI VE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILDI! YENİDEN HIZLI BÜYÜME DÖNEMİ ortaya çıktı!

Sevgili dostlar, “Durum aslında on yıllardır değişmiyor… Hep aynı tehdit, hep aynı şantaj… YAPIYORLAR DA NE OLUYOR! SON 14 YILDIR HER VİRAJDA DÖKÜLÜYORLAR!

Önemli not 1:Tehdit, şantaj ve sadece 1980-2003 arasında 5000 gerçek ve tüzel kişinin cebine inen 1,5 trilyon dolar...1946-2003 arasında 2,5 trilyon dolar…

Önemli not 2:Sayın Erdoğan’ın iktidara geldiği ilk günden bugüne verdiği mücadele sonucu bu topraklara yaptığı en büyük katkılardan biri de ekonomi alanında gerçekleşti... Kapana kısılan “ekonomik dinamikleri” kırdığı kapandan kurtulma yoluna soktu ve 2008 döneminde “IMF ile anlaşmayarak 1839’da giydirilen dar elbiseyi yırttı... 2008’den beri bu toprakların gerçek sahipleri, kendilerine YENİ BİR ELBİSE dikiyorlar ve 2023 hedefleri yolunda ilerliyorlar...

Son söz:Yeni bir büyüme dalgası ortaya çıkıyor ve bu dalga her değeri önümüzdeki 10-13 yıl içinde 3 katına taşıyacak. Bu dalgaya katılanlar aynı oranda büyürken, kaçanlar büyük fırsatlardan uzak kalacak ve ülkelerine sırt dönmelerini tarih yazacak!