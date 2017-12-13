Vatan savunmasının Filistin Cephesi ve Türkiye

Cemal Nar / Habervaktim.com

Sosyal medyada dolaşan “Filistinli kızın duası”bı dinlediniz mi?

Ben dinlediğimde içimden aynen şunlar geçti: Şu çocuktaki cesaret, azim, kararlılık, dava şuuru, öfke ve cihat bilinci biraz bizde de olsa ya Rabbim!

Felaketler ve musibetler bir milleti pişirirmiş. Bu yaştaki bizim kızlarımız neler düşünüyor, nasıl yaşıyor; farkı görüyor musunuz?

Bizim analarımız böyle hallerde sokağa salmaz çocukları. Ama onların anaları da pişmiş felaketlerde. İnanmış cihada. Vatanlarının özgürlüğüne. Payları çok bu cihatta.

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Ya şu Cüneydî’nin çevresini kuşatan it sürüsü. Şu, “köpektir zevk alan sayyad-ı bî insafa hizmetten” mısrasında kendilerini bulmuş olan, zalim İsrail idarecilerinin gaddar köpeklerinin gözlerindeki korkuyu görüyor musunuz?

Hiç şüphe yok, bu zulümler yüzünden bir gün mutlaka o korktuklarını yaşayacaklardır. Bize düşen o büyük hesaplaşma gününe hazır olmak ve o güne kadar vatanımızı Filistin cephesinde koruyan kardeşlerimize maddî manevî yardımcı olmak.

Bu kadarcığını da esirgersek, bizim çocuklarımız yaşayacaktır o manzaraları…

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Allah Teâlâ’nın yardımı, desteği ve başarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olsun. Toplanacak İslam Ülkeleri başkanlarına da aynı şuur ve cesareti ihsan eylesin. Hak edene de, etmeyene de. Biz dua ediyoruz, aczimizin, fakrımızın ve de layık olmadığımızın frkında olarak. Amma velaki mazlumların yüzü suyu hğrmetine Ya Rab, merhametini esirgeme, işlerimizi ıslah et, sıkıntılarımızı gider, bize cihat aşkı ve şevki şehadet ver…

Amin.

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Allah’ım, bugün acil isteğim, bu kadar sözde İslam ülkesi toplanıp da bir kınama ile dağılmasınlar. Şöyle ciddi, dişe dokunur, izzet, şeref ve haysiyeti kurtarır bir karar alsınlar. Şöyle erkek gibi bir karar alsınlar. Şu küçücük kızdaki kadar olmasa bile bir yürekli karar alsınlar.

Amin.

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İlgilisine not:

“Erkek gibi” sözüm mecazi manadadır ve yeri gelmişken güzel bir deyimimizi kullanma gibi bir Türkçe dil hassasiyetimizdendir. Bundan “kadına hakaret” anlamı çıkmaz. Boşa patırdamayınız.