Aynen Trump gibi!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İsrail Başbakanı Netanyahu aynen ABD Başkanı Trump gibi konuşuyor ve “Artık zamanı geldi” diyor.

Avrupa Birliği ülkelerinin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımaları gerektiğini iddia ediyor.

Netanyahu Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasının zamanının geldiğini söylüyor ve Avrupa Birliği ülkelerinin bu adımı bir önce atması gerektiğini ifade ediyor.

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Siyonizm’in isteklerini dile getirdikleri aşikâr!

Siyonizm artık Büyük İsrail’in kurulmasının zamanı geldiğine inanıyor ve adamlarına bu talimatı veriyor.

Onlar da, “Artık zamanı geldi” diye bülbül gibi şakımaya başlıyorlar.

ABD Başkanı Trump’ın bu sözleri ile Ortadoğu’daki yangının üzerine benzin döktüğü besbelli.

Çünkü Siyonizm böyle istiyor.

Yangını benzin dökerek büyütmek ve bölgedeki Müslüman nüfusu cayır cayır yakmak istiyorlar.

Ama unutulmamalıdır ki bu yangın sadece Müslümanları yakmayacaktır.

Yangını çıkaranlarda paylarını alacaklardır.

“Büyük İsrail’i kurmanın vaktinin geldiğini” düşünebilirler ama küçük İsrail’den olma riski de oldukça yüksektir.

Çünkü “Ortadoğu’daki yangına benzin dökme projesi” fazlaca taraftar bulamamıştır.

Birleşmiş Milletler bu projeden duyduğu endişeyi dile getirme ihtiyacını duymuştur.

Avrupa Birliği de Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilanı fikrine sıcak bakmamaktadır. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Avrupa Birliği’ne yaptığı ziyaret bile bu fikri değiştirmeye yetmemiştir. Netanyahu resmen terslenmiş ve ziyaretini kısa kesmek zorunda kalmıştır. Yani akl-ı selim atılan adımın tersliğini ortaya koymuştur.

Siyonizm ise akl-ı selimin bu duyarlılığından fevkalade rahatsız olmuştur.

Hep mağdurları oynayarak hep zulme uğradıklarını iddia ederek dünya kamuoyunu bugüne kadar oyalayıp durdular.

Siyonizm’in kaprisleri artık insanları bıktırıp usandırdı.

Her ne kadar, “Artık zamanı geldi” tezini işleyip dursalar da fazla taraftar buldukları söylenemez.

Çıkardıkları yangından en çok kendilerinin etkilenmesi kaçınılmaz akıbetleri olabilir.

Bize göre artık böyle tezgâhlara son verme zamanı gelmiştir.