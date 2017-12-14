14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:14Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 6°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 108.153 -0.82
  • Altın: 153,903 0.01
  • Dolar: 3,8325 -0.13
  • Euro: 4,5073 0.05

Aynen Trump gibi!

» »
Zeki Ceyhan

İsrail Başbakanı Netanyahu aynen ABD Başkanı Trump gibi konuşuyor ve “Artık zamanı geldi” diyor.

Avrupa Birliği ülkelerinin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımaları gerektiğini iddia ediyor.

Netanyahu Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasının zamanının geldiğini söylüyor ve Avrupa Birliği ülkelerinin bu adımı bir önce atması gerektiğini ifade ediyor.

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Siyonizm’in isteklerini dile getirdikleri aşikâr!

Siyonizm artık Büyük İsrail’in kurulmasının zamanı geldiğine inanıyor ve adamlarına bu talimatı veriyor.

Onlar da, “Artık zamanı geldi” diye bülbül gibi şakımaya başlıyorlar.

ABD Başkanı Trump’ın bu sözleri ile Ortadoğu’daki yangının üzerine benzin döktüğü besbelli.

Çünkü Siyonizm böyle istiyor.

Yangını benzin dökerek büyütmek ve bölgedeki Müslüman nüfusu cayır cayır yakmak istiyorlar.

Ama unutulmamalıdır ki bu yangın sadece Müslümanları yakmayacaktır.

Yangını çıkaranlarda paylarını alacaklardır.

“Büyük İsrail’i kurmanın vaktinin geldiğini” düşünebilirler ama küçük İsrail’den olma riski de oldukça yüksektir.

Çünkü “Ortadoğu’daki yangına benzin dökme projesi” fazlaca taraftar bulamamıştır.

Birleşmiş Milletler bu projeden duyduğu endişeyi dile getirme ihtiyacını duymuştur.

Avrupa Birliği de Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilanı fikrine sıcak bakmamaktadır. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Avrupa Birliği’ne yaptığı ziyaret bile bu fikri değiştirmeye yetmemiştir. Netanyahu resmen terslenmiş ve ziyaretini kısa kesmek zorunda kalmıştır. Yani akl-ı selim atılan adımın tersliğini ortaya koymuştur.

Siyonizm ise akl-ı selimin bu duyarlılığından fevkalade rahatsız olmuştur.

Hep mağdurları oynayarak hep zulme uğradıklarını iddia ederek dünya kamuoyunu bugüne kadar oyalayıp durdular.

Siyonizm’in kaprisleri artık insanları bıktırıp usandırdı.

Her ne kadar, “Artık zamanı geldi” tezini işleyip dursalar da fazla taraftar buldukları söylenemez.

Çıkardıkları yangından en çok kendilerinin etkilenmesi kaçınılmaz akıbetleri olabilir.

Bize göre artık böyle tezgâhlara son verme zamanı gelmiştir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri