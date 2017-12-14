Bolu’nun Köroğlusu: Köroğlu mektebi!

D.Mehmet Doğan / Habervaktim.com

Bolu’da geçen sene Köroğlu Yazarlık Okulu açılmış... Millî Eğitim Müdürlüğü, liseli gençlerin yazarlığa meraklı olanlarını, tanınmış şair ve yazarlarla bir araya getirerek yazma heveslerine yön vermek istemiş. İyi etmiş elbette.

Bu yıl ikinci sene, İzzet Baysal Üniversitesi de bu faaliyete dahil olmuş. Üniversite öğrencileri de “Köroğlu Yazarlık Mektebi”ne yazılmışlar! Üniversitede “okul”dan “mekteb”e geçiliyor, hoş bir şey. Sanmayın ki bu gençler eşkıyalık yapmak için bir araya geliyorlar. Eskiden Köroğlu’nun defterine yazılanların yeri Çamlıbeldi, şimdi Bolu olmuş!

Mevsim kış, Ankara’da göremediğimiz kışa, kara Bilecik’te de rastlamıyoruz. Onun bizi Bolu’da karşılayacağını nereden bilelim?

Projenin yürütücüsü Fahri Tuna ile Bolu’ya hafif kar yağışı altında giriyoruz. Şehri baştan başa katedip Gölcüğü geçtikten sonra ormanın kıyısında yenice bir otele yerleştiriliyoruz. Ankara’dan Âdem Karafilik ve İbrahim Eryiğit de geliyorlar. Sabah uyanıyoruz ki, her taraf bembeyaz, gece boyunca kış kışlığını işlemiş. Yer değil sadece, ağaçlar da karla kaplı. Telle çevrilmiş orman bölgesinde yavru ceylanlar geziniyor.

“Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar/Anandan babandan ayrı koyarlar...” Bu türkü geçmişte kaldı, bu ceylanların avlanması yasak!

Burası Bolu’ya göre Çamlıbel olmalı!

Yazarlık okulu ile mektebinin açılışı Üniversite’de yapılacak. İşin sahibi Millî Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz bizi Üniversite’ye götürüyor. Yeni rektör Mustafa Alişarlı ile tanışıyoruz. Rektör bey, Yazarlık Mektebinden ümitli. Buradan yetişen gençlerle dergi çıkarmayı kuruyor. İlin genç valisi, Aydın Baruş ve eski tanışımız Belediye Başkanı Alaeddin Yılmaz da gelince açılış programına geçiliyor. Açılış protokol demek, protokol konuşmaları demek...

Söz sırası gelince, hazıruna “size Köroğlu’nun selâmını getirdim” diyorum! Köroğlu Bolu Beyine doğrudan selâm veriyor! Köroğlu kim şimdi? Biz yazarlar, şairler! Köroğlu sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda saz çalıp söyleyen bir âşık, şair. Günümüzün Bolu beyleri de vali, belediye reisi, rektör ve millî eğitim müdürü olmalı!

Köroğlu der ki, kalmayın nâçar

Serçenin gönlünden şahinlik geçer

Şahini görünce ormana kaçar

Gider tenhalarda kahraman olur...

Mektepli Köroğlu’nu sevdim. Bu Köroğlu’nun delikli demirden filan korkusu yok. Kalemin karşısında delikli demirin hükmü ne ki!