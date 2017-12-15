Lozan Yeniden Tabu mu?

Cemal Nar / Habervaktim.com

Ne olur Allah’ım, bizi şu CHP belasından da kurtar!

Ne oldukları bellisiz. Omurgaları yok. İlkeleri yok. Fikirleri yok. Rüzgara göre yelken açan eyyam dümbelekleri…

Hal böyle olunca ne söylesen boş; havanda su dövmek oluyor. Bize yazık değil mi Rabbim!

* * *

Bak bu sefer de “Lozan tartışılamaz!” demiş başkanları. Bunu söyleyen Çipras değil, süs biberi olduğunu itiraf eden Yunan Cumhurbaşkanı değil, içimizden bir Batıcı. Gavur aşığı yani. Aklını, fikrini, dinini, imanını, iz’anını, tarihini, kültürünü, medeniyetini Batıya satmışlardan bir tanesi.

Al birini, vur ötekine. Batıcı laik devletin gayrımilli eğitim tezgahından geçmiş mamuller. Hiç birbirinden yok farkları. Ama kimi Amerikancı, kimi Avrupacı, kimi İsrailci.

Yani?

Kim daha fazla para verirse, oraya geçmeye hazır bir sürü güya fikir sahibi satılık kalem veya hatip.

Allah’ım imdat!...

* * *

Ne diyorduk?

Ha, CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Lozan tartışılamaz!” demiş ve devamında “Lozan Antlaşması'nın Türkiye'nin namusu olduğunu” ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmiş.

Derdimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı savunmak değil. Hele de Kılıçdaroğlu’na karşı. Zaten onunla, kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Yorulmuş bıkmışa benziyor ama karşısında yenilen pehlivan var; güreşe doymaz. Aman ne yaparlarsa yapsınlar, biz de usandık içi boş fikirsiz tartışmalardan.

Böyle diyorum ama bir yandan da acıyorum Recep Tayyip Erdoğan’a. Aynen dediği gibi, ona cevap vermek, seviyeyi düşürüyor. Vermese, cevap veremedi oluyor. Allah yrdımcısı olsun.

* * *

Ben CHP ile uğraşmanın boş olduğuna inanıyorum. İflah olmaz bir vakadır o. Milyonlarca mazlumun bedduasını almıştır o, iflah olmaz. Yaktığı Kur’anlar, yıktığı medreseler, ahıra çevirdiği veya sattığı camiler enkazıyla beraber ona lanet okuyorlar. O lanetler yakasını bırakmaz CHP’nin. Evliya bedduası almış o, mümkün değil, şifa bulmaz.

* * *

Nedendir demeyin de şu denece bir bakın.

Neymiş?

“Lozan tartışılamaz!”mış.

Bunu diyen Çipras olsa veya bir Yunanlı olsa, “tamam, adam menfaatini savunuyor, yadırganmaz” der geçersiniz.

Ama değil. Bunu diyen güya Türk. Türkiyede yaşıyor. Ama gavurların menfaatine çalışıyor.

Hadi “Ne farkları var?” dedik ve bundan da vazgeçtik.

Hani her şeyi tartışabilirdiniz? Dün öyle diyordunuz. “Çık karşıma, her şeyi tartışalım” diyordunuz. Ne oldu şimdi?

Peki ama, Lozan tartışılamaz ise, fikir hürriyeti nereye gitti? Yoksa fikir özgürlüğü bunu mu gerektiriyor?

Asıl sebebi nedir ki tartışamıyoruz?

Yoksa foyalarınız meydana çıkar korkusu olmasın?

“Tarih” diye yutturduğunuz dolmaların hep yalan, dolan, düzmece olduğu gerçeği açığa çıkar olmasın bu tartışmayla?

İşte siz busunuz!

İflah olmazsınız.

Bizim de ömrümüzü yersiniz böyle…