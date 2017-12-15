İstanbul’daki zirve dünya denklemini değiştirdi!

Yiğit Bulut / Star

İstanbul’da gerçekleşen zirve dünya denklemi ve dinamiğinin yeniden yazıldığı gerçeğini bir kez daha gösterdi. BAĞIMSIZ, LİDER TÜRKİYE çok daha net olarak “görünür” hale geldi!

Sevgili dostlar, Türkiye’den eskisi gibi “itaat bekleyenlerin” her zamanki gibi HÜSRAN içinde evlerine dönecekleri artık kesin… BAĞIMSIZ TÜRKİYE gerçeğini idrak ettiğimiz ve yaşadığımız tarihe not düşülmesi gereken günler, yıllar geçiriyoruz…

Sevgili dostlar, Türkiye, 2003-2017 arasında, yapılan her türlü engelleme denemesine karşı, tarihi bir dönemeci, Seçilmiş LİDER’i ve halkının mücadele etme gücünü yaşam hakkına dönüştüren kararlılığı ile aşmış ve yeni bir büyüme, genleşme, kriterlerini daha iyi bir noktaya taşıyacağı sürece girmiştir... TARİH ÇÖPLÜĞÜNDE GERİDE KALANLAR olmadan inanın yol daha da aydınlık ve açık...

Uzun süreden beri “YENİ BİR SÜPER GÜÇ doğuyor” tezini detaylarıyla savunduğumuzda, bu ülkenin önünü kesmek isteyenler ve uzantıları, ellerindeki her türlü imkanlarla bu gidişi görüp anlatmaya çalışan her sese, inanılmaz şekilde saldırdılar, saldırıyorlar ve itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar, yapıyorlar...

Sevgili dostlarım, bugün, bu yazıyı yazdığım tarihte çaresizler ve HER ŞEYİ HER ŞEKİLDE söyledikleri için artık söyleyebilecekleri tek bir kelime, inandırabilecekleri bir kitle bile yok... Son 13 yılda yaşananlar, gelinen nokta “Dik duruşun, gururun, onurun, ezilmeyişin, inanışın, hoşgörünün, olumlu olmanın” neler getirebileceğinin kanıtı... Bu ülke 2001 krizinde ‘Derwish’e ceket ilikleyip, 2003’te Süleymaniye’de başına çuval geçen günlerden bugünlere geldi... YÜCE ALLAH’A BİNLERE KEZ ŞÜKÜRLER OLSUN! BU GÜNLERİ YAŞADIK, GERÇEKTEN BAĞIMSIZ TÜRKİYE’Yİ GÖRDÜK!

Sonuç:“SÖZ DİNLEYEN KONTROL ETTİKLERİ TÜRKİYE BEKLEYENLER” yine hüsrana uğrayacaklar… SÖZÜ DİNLENEN, LİDER ÜLKE TÜRKİYE’YE ALIŞACAKLAR!

SON SÖZ: Yaklaşık 13 yıldır daha açık ifadesiyle “2003’te Süleymaniye’de çuvalı yırttığımızdan” itibaren, her yazımda, her programımda aynı tezi savunuyorum; Türkiye, YENİ DÜNYA DÜZENİ içinde genleşecek ve ortaya “yeni bir yaşam-işbirliği alanı-VE YAŞAM KALİTESİ’nin” tanımlandığı bir yapı çıkacak... İşte yapı ortaya çıkıyor ve açıkça görüldüğü gibi YENİ BİR SÜPER GÜÇ doğuyor! HAYIRLI OLSUN!