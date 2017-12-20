Neden bağ kuramıyorlar?

Fatma Tuncer / Milli Gazete

29 yaşında bir genç ailenin kendisini birkaç kez evlenme niyetiyle görüştürdüklerini fakat bu konuda ciddi bir bağlanma sorunu yaşadığını ve her seferinde geri adım attığını söylüyor.

Günümüz gençleri yoksulluktan, mahrum kalmaktan, istedikleri şeye ulaşamamaktan şikâyet etmiyorlar. Onlar can sıkıntısından, arkadaş edinememekten, insanlarla bağ kuramamaktan ve sevgisizlikten şikâyet ediyorlar.

Bağlanma ferdin kendi cinsiyle kurduğu ilişkileri neticesinde gelişir ve temelinde bir sevgi yatırımı vardır. Taraflar arasında gerçekleşen sevgi yatırımı güçlü bir bağın kurulmasını sağlar. Eğer ilişkilerinizde sevgi, emek ve sadakat yoksa bağ kurma şansınız da olmayacaktır. Peki, günümüz çocukları neden bağlanma sorunu yaşıyorlar? Neden sevgisizlikten ve can sıkıntısından şikâyet ediyorlar? Bu çocuklar vakitlerinin çoğunu akranları ile değil sosyal medya başında geçiriyorlar. Sanal ilişkilere önem veriyor ve bu kişilerle aralarında sanal bağ kuruyorlar. Oysa sevme duygusu kişinin kendi türüyle yüz yüze kurduğu iletişim neticesinde gelişir ve temelinde emek vardır. Sanal âlemde kendine bir yer edinmeye çalışan gençler gerçek yaşamda iletişim sorunu yaşıyor ve kişilerarası ilişkilerde başarısız oluyor. Çünkü gerçek yaşam sanal âlem gibi değildir, burada insanlarla kesintisiz devam eden bir alış veriş vardır ve siz bu alış verişe dahil olmak zorundasınız…

Ferdin bağlanma ihtiyacı yeme içme gibi elzem bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç giderilmediğinde kişi bağlanabileceği sanal nesnelere yönelecek ve arayışlarını sürdürmeye devam edecektir.

Gencin çocukluk döneminde yaşadığı travmalar ya da ailenin yanlış tutumu da onun gelecek yaşamında bağlanma sorununa yol açabiliyor. Çocukluk döneminde ebeveyninden birini kaybeden çocuk aynı acıyı bir daha yaşamamak için bağlanmaktan kaçınmaya ve kendi türüyle yakınlık kurmamaya başlıyor.

Aşırı koruyucu ya da aşırı serbest büyütülen çocuklarda da bu tür sorunlar görülebiliyor. Çocuk evlenme çağına geldiğinde sorumluluk almaktan ve bağımsız hareket edememekten korktuğu için bağ kuramıyor.

Günümüzde gençlerin evlenecekleri kişi ile bağ kuramamalarının en büyük nedenlerinden biri ise sosyal medya üzerinden sayısız arkadaşlar edinmeleri ve sevgiyi israf etmeleri, gereksiz yere tüketmeleridir. Evlendiğinde, sanal âlemdeki yaşamına devam edemeyeceğini düşünen genç evlilik fikrine soğuk bakmaya başlıyor.

Dinimiz zinaya yaklaşmayın der ve fertleri taşlı ve dikenli yollardan korumak için önlem almaya davet eder. Gençler eğer Allah’ın koyduğu bu kaideleri dikkate almazlarsa, mutsuzluktan, anlam boşluğundan, evlenecekleri kişi ile bağ kuramamaktan dolayısıyla evlenememekten ve yalnızlıktan şikayet etmeye devam edeceklerdir. Bu bir gerçek!