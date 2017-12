Yiğit Bulut / Star

Yaklaşık 13 yıldır konuyu gündeme getiriyor ve yabancı yazılımların süratle MİLLİLERİ ile değiştirilmesi konusunu dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum...

Sevgili dostlar, bu yazıyı yazmak için bilgisayarımı açınca Star gazetesinin internet sitesinde aşağıdaki haberi gördüm, aynen paylaşıyorum; “...Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yazılım Mühendisi Berkan Arıkan, bütün kamu kurumlarında Pardus kullanılması gerektiğini ifade ederek, ‘Bizim önerimiz tamamen işletim sistemlerinin Pardus’a geçmesi. Çok yakın zamanda bir banka hacklendi. Olay yansıtılmıyor ama bunun en büyük nedeni yerli bir güvenlik duvarı kullanılmamasından dolayı oldu’ diye konuştu. Dünyanın en büyük arama motoru tarafından geliştirilen bir işletim sistemi kullandığımızı ve bu nedenle attığımız her adımın takip edildiğini anlatan Berkan Arıkan, ‘Konum servislerini kapatsanız bile adım attığınız her noktayı takip edebiliyorlar. Biz bir an önce yerli işletim sistemine geçmeyi öneriyoruz. Önlem alınması gerekiyor. Bir siber saldırıda zafiyet gösterilip bütün bilgilerimiz dışarıya çıkartılabilir’ ifadelerini kullandı”...

Sevgili dostlar, yaklaşık 10 yıl önce 2008 ve 2009’da yazdığım Pardus yazılarından birini aynen paylaşıyorum; “...Yerli 'PARDUS'u mutlaka deneyin! HER şeyden önce ‘Pardus’ nedir? TÜBİTAK bünyesindeki UEKAE tarafından üretilen, yerli, yüzde yüz Türk aklı ile yaratılan Linux temelli işletim sistemi... Diyeceksiniz ki; UEKAE nedir? Ben de ilk duyduğumda çok şaşırmış ama ‘varlığından’ dolayı mutlu olmuştum... Açılımı; Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. Peki neden PARDUS? Tamamen ‘yerli’, tamamı Türkçe ve en önemlisi internetten indirilebilir, ücretsiz... Bunlar ilk bakışta ‘artıları’... Hızlı, güvenli ve tutarlı bir mantık içinde çalışması da işin hediyesi... Yazılım teknolojileri, ‘güvenliğimiz’ açısından çok önemli... PARDUS şimdiden ‘devletin birçok kademesinde’ yabancı kaynaklı yazılımlara ‘tercih edilmiş’ durumda... Yerli ‘yazılım sektörümüzü’ geliştiremezsek, bilgisayarlarımızın ‘arka kapıları’ her zaman açık kalır... Size de tavsiyem "TÜBİTAK'tan çıkan ve 2005'ten bugüne kullanılan yerli PARDUS"u denemeniz... Nereden bulacağım derseniz, son derece kolay: www.pardus.org.tr... Son söz: Ekonomi, savunma, tıp ve bilgi teknolojilerinde bağımsız olamayanlar asla tam bağımsız olamazlar!"

Sevgili dostlar, yıl neredeyse 2018...Yaklaşık 10 yıldır aynen “nişasta bazlı şeker” konusu gibi ısrarla takip ettiğim başlıklardan biri de YERLİ YAZILIM ve SİBER GÜVENLİK... Gündeme getirdiğimden tam 10 yıl sonra aynı ifadeler ile bugün Pardus haberini görmek beni mutlu etti... Ben elimden geleni yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Bu konular hakkında MİLLİ BİR BİLİNÇ MUTLAKA OLUŞMALI VE BUNUN İÇİN BİRLİKTE ADIMLAR ATMALIYIZ...

Son söz: Başkalarının mail sistemleri, telefon yazılımları, klavye yazılımları ve işletim sistemleri ile haberleşip TAM BAĞIMSIZ olamayız. BU KONUDA ÇOK YOL ALDIK AMA DAHA DA İLERİ GİTMELİYİZ...

Önemli not 1: Türk Telekom’da Paul Doany ve ekibi son dönemde “telefonlardaki klavyeden haberleşme programları yazılımına hatta yerli twitter alternatifine” kadar çok önemli adımlar attılar. Siber Güvenlik alanında da YERLİ ŞİRKETLER VE ÖZELLİKLE KAMU DİNAMİKLERİ büyük bir atılım içindeler. Bunları açıklamak bana düşmez fakat tek cümle ederek bitireyim; 2018’in başlarında KULLANDIĞIMIZ BÜTÜN YABANCI YAZILIMLARIN YERLİ ALTERNATİFİ OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ! NE MUTLU HER ALANDA TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’YE...

Önemli not 2:İstanbul Borsası bünyesindeki yazılımlarda çalışan FETÖ unsurlarının temizlenmesi için büyük mücadele verildi. Aynı mücadeleyi TÜBİTAK’ta da gördük. FAKAT YETMEZ! ASLA GEVŞEMEDEN ÖZELLİKLE “KOD YAZANLARIN” BIRAKTIKLARI İZLER VE GÜVENLİK AÇIKLARI MUTLAKA HER DAKİKA SORGULANMALI!