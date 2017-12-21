Amerika göz yumar mı?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Yandaş medya, “DEAŞ bitti, sıra YPG’de” diye seviniyor.

Elbette silahlı kuvvetlerimiz YPG’nin de hesabını görecek güç ve kuvvettedir! Ancak Amerika buna göz yumar mı?

Unutulmamalı ki; Amerika YPG’yi sıradan bir terör örgütü konumundan çıkarıp bir terör ordusu haline getirmiş bulunuyor. YPG binlerce TIR silah ve mühimmat ile takviye edilmiş ve adeta düzenli bir ordu haline sokulmuştur. Bu nedenle Amerika’nın YPG’ye vurulacak ufacık fiskeye bile karşı çıkacağından emin olabilirsiniz. Amerika’nın son eyaleti gibi gördüğü bağımsız Kürdistan’ın bir an evvel kurulması için YPG ve PYD gibi terör örgütlerine desteğini esirgemediği açık seçik ortada.

Hâl böyle olunca da YPG’nin DEAŞ gibi ortadan kaldırılmasına kolay kolay rıza göstermeyeceği bilinmelidir.

Bin bir türlü bahane üretip YPG’yi korumaları altına alacakları unutulmamalıdır. Yani YPG’ye karşı başlatılacak bir mücadeleyi Amerika’ya karşı açılmış bir savaş olarak görmeleri sürpriz olmamalıdır. Evet, Amerika giderek yalnızlaşıyor ama kuyruğu hâlâ dik tutmaya çalıştığı da görülüyor.

Birleşmiş Milletler’in Kudüs konusunda aldığı kararı tek başına veto ederken alınan bu kararın Amerika’ya hakaret anlamını taşıdığını vurgulamaları da bu yüzden.

“Amerika bunu asla unutmayacaktır” diye meydan okumaları da yabana atılmamalıdır.

Amerika ile ilgili hesap yapılırken Büyük Ortadoğu Projesi de akıldan çıkarılmamalıdır.

Amerika özel olarak Ortadoğu’yu genel olarak da tüm İslam coğrafyasını yeniden şekillendirmek ve mevcut devletleri dörde beşe bölerek yeni devletçikler üretmeyi kafasına takmış durumda.

Konuyla ilgili olarak İslam âleminden kendilerine yeterince destek verecek yöneticiyi de bulmuş vaziyetteler.

Bütün bu hususları tekrar hatırlatırken maksadımız YPG ile mücadelenin DEAŞ ile mücadele gibi olmayacağını hatırlatmaktır.

Dünyanın tek hâkimi ve patronu olmayı kafaya takan Amerika, önüne çıkan tüm engelleri silip süpürme konusunda kararlı gözüküyor. Kararlılar ama ne kadar başarılı olurlar, bilinmez.

YPG ile mücadeleyi kafalarına koyanlar karşılarında sadece sıradan bir örgüt olmayacağını, Amerika destekli bir ordu bulacaklarını bilmeliler.

Yani YPG ile savaş bir bakıma Amerika ile savaş olacaktır.

Bu hiç unutulmamalıdır.