Altın çağda neler olacak?

M. Şevket Eygi

Mehdi hazretlerinin altın çağından önce çok büyük çok yıkıcı çok öldürücü savaşlar yapılacak nice mamureler harap olacak, yangın yerine dönecektir.

Büyük nüfus azalması olacaktır.

İsa aleyhisselamın nüzulünden sonra Nasranîler akın akın Müslüman olacaktır.

Altın çağda dünya Kuran Sünnet ve Şeriat nizamı ile idare olunacak, adalet ve güvenlik hükümferma olacaktır.

Büyük zenginlik olacaktır.

Can mal din ırz nesep güvenliği olacaktır.

İslam’ın had cezaları tatbik edilecek suçlar çok aza, en aza inecektir.

Müslümanların hemen hemen hepsi beş vakit namaz kılacaktır.

Fıkıh mezhepleri arasındaki nüansa ait bazı ihtilaflar/çeşitlilikler kaldırılacaktır.

sa aleyhisselam vefat edince, Resulullah Efendimizin (salat ve selam olsun ona) türbesindeki boş yere defnedilecektir.

Riba yasaklanacaktır.

Alkollü içkiler yasaklanacaktır.

İslam’a aykırı bütün ideolojiler, bu meyanda feminizm yasaklanacaktır.

Bu Altın Çağ’da insanlar birbirinin kurdu ve sırtlanı değil, meleği olacaktır.

Hırsızlık hemen hemen ortadan kalkacaktır.

Mehdi hazretlerinin nizamına muhalefet edecek kimse kalmayacaktır

Dünyanın en vasıflı medreseleri mektepleri üniversiteleri açılacak. Okuyanlar Kuran ve Sünnet nurlarıyla tenvir edilecektir

Mehdi hazretleri bulunduğu şehrin en büyük camiinde beş vakit namazda imamlık yapacaktır

Vilayetlerde ve eyaletlerde vülat bizzat namaz kıldıracaktır.

Mahkemelerde çok kısa zamanda adil hükümler verilecektir.

Toplumda iç barış sosyal uzlaşı ahlak ve fazilet o kadar çok yüksek olacaktır ki mahkemeler işsiz hapishaneler ıssız kalacaktır.

Dinde reform, yenilik, değişim; light ve ılımlı İslam isteyen reformcuların çanlarına ot tıkanacaktır.

Kuds-i Şerif İslam’ın ve insanlığın merkezlerinden biri olacaktır

İngiltere Fransa, İtalya ve diğer bazı Avrupa ülkeleri Müslüman olacaktır.

Londra’ya Londonistan denilecektir.

Katoliklik ve Papalık son bulacaktır.

Fıtrata uygun İslam Medeniyetinin prensipleri hükümleri değerleri hükümferma olacaktır.

Vakit ezanları okununca hayat günde beş kez duracak ve durdurulacaktır.

İki kimlikli olmak yasak edilecektir.

Zaruret olmadıkça kitman ve taqiyye yapmak yasak edilecektir.

İdarecilerin halka yalan söylemeleri suç olacaktır.

İsraf ve tebzir yasak edilecek; herkes, zenginler dahil, cimri olmamak şartıyla kanaatkar olacaktır.

Mehdi hazretleri her türlü din sömürüsüne Kuran ve mukaddesat bezirgânlığına engel olacaktır.

Kadınların ve kızların iffeti korunacak; tesettür ve hicab hükümlerine uyulacaktır.

Karma eğitim kalkacaktır.

Bu yazdıklarım bazılarının hoşuna gitmeyebilir. Kendi kafamdan söylemiyorum. Bunların çoğu mu’teber kitaplarda yazılıdır. Birkaç maddeyi de bendeniz kıyas yoluyla yazmış bulunuyorum.

Bu yazdıklarımda dine aykırı bir şey yoktur. Aksine temenni edilecek şeylerdir.

Bazı militan fanatik holigan İslam düşmanları bunlardan memnun olmayabilirmiş… Bu benim problemim değil onların problemidir. Ben de bir Müslüman olarak onların nice isteklerinden, söylemlerinden çok rahatsızım.

Bazı reformcu, Sünnet düşmanı Şeriat karşıtı sosyolojik sözde Müslümanlar da bu yazıyı beğenmeyeceklerdir. Beğenmezlerse beğenmesinler…

Şair “Az çok hayalden gelir insana tesliyet…”demiş. Müslümanın ufku, iyi güzel şeyler hayal ettiği müddetçe genişler.