Allah, hayvanların da haklarını korur

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Hayvanların insanlarla konuşacak dili olmadığı için dertlerini doğal olarak anlatamayacaklar… Bu da demektir ki bütün inisiyatif insanın eline verilmiş gibidir… İster aç ister susuz bırakır… İster eziyet vererek işkence eder ister diri diri toprağa gömer… Ve hiçbir hayvan yakını da durumu kimseye şikâyet edemez…

Ama hayvanları da yaratan Allah’u Teâlâ insana bu lüksü vermez… İnsan şeklinde yaratılmadıkları için hayvan muamelesinin yapılmasına müsaade etmez…

Hayvanların haklarını korumada önce insanların merhametli olmasını hatırlatır;

Allah’ın resulü aleyhisselam buyurur ki;

“Merhamet edene Allah da merhamet eder; siz yerdekine merhamet edin ki, gökteki de size merhamet etsin."[1]

Bu uyarıdan sonra geçmişten bu uyarıyı dikkate alan bir kadından da örnek verir;

Resulullah aleyhisselam "Günahkâr bir kadının bir kuyunun yanından geçerken, kuyunun başında bir köpeğin susuzluktan dilini çıkarıp soluduğunu gördüğünü, ona acıyarak ayağına giydiği ayakkabılarla kuyudan su çekip köpeğe verdiğini ve bu sebeple Yüce Allah'ın da onu bağışlayıp Cennet'e soktuğunu" bildirmiştir.”[2]

Mesela bir hayvan kesecek kimse, bıçağı hayvanın gözü önünde bilememelidir. Bir gün bir kimse, bir koyunu kesmek için yere yatırır, bıçağını bilemeye başlar. Peygamber efendimiz bunu görüp buyurur ki:

“Sen bu hayvanı kesmeden, ona ölüm mü tattıracaksın? Hayvanı yatırmadan önce niçin bıçağını bilemedin?”[3]

Hayvanlara karşı merhamet uyarısını dinlemeyenlerin akıbetinden de örnekler verir;

Resulullah aleyhisselam bir kadın, bir kediyi kapalı bir yere hapsetti. Kediye yiyecek, içecek vermedi. Dışarıda bir şey bulup yemesi için serbest de bırakmadı. Kedi öldü ve kadın da bu yüzden Cehenneme müstahak oldu.”[4]

Evet…

Masum bir kediyi eve hapsedip ölümüne sebep olan bir kadını bekleyen son!

Şimdi…

Hayvanlara karşı merhametli olanla olmayanın akıbetini bilen bir insan dünyanın neresine giderse gitsin bu uyarıyı mutlaka dikkate alır… Ve dünyadaki bütün hayvanlar bu uyarıların neticesiyle insanlardan bir zarar görmezler…

Şimdi soruyorum…;

“Ey kendisini çok akıllı zanneden insan..! Bahçendeki hayvanların haklarını koruyabilecek bir tane kanun koyabilir misin?” hayvanlarına zarar vermek isteyenleri hangi kanununla engellersin?!... Hatta kendi hayatını koruyacak bir tane bile caydırıcı kanun koyamazsın!

Ama Allah’u Teâlâ senden daha iyi senin haklarını koruyor…

Değerli okuyucu kardeşim..!

Şeytan, Allah’ın kanunlarının yeryüzüne hâkim olduğunda kendi gücünün zayıflayacağını ve birçok haram kanallarının tıkanacağını bildiği için yeryüzüne insanların hâkim olmasını istemiştir… Yani insanların yönetimini Allah değil de insanların sağlamasını istemiş ve binlerce yıldır kötü emelleriyle amel edilmektedir…

Hiçbir insan koyacağı kanunlarla Allah’ın haram kıldığı kanalları şeytana kapalı tutamaz… Sarhoş olan bir insanın hem kendisine hem de çevresine zarar verdiğini bilmelerine rağmen alkole yasak koyarak zararın önüne geçemiyorlar… Ve her yıl binlerce insan sarhoş sürücülerin kazalarına kurban gidiyor… Nice evler yıkılıyor ama hiçbir insan alkole yasak koyamıyor!

Ama Allah’ın koymuş olduğu kanunlara baktığımızda bütün suça giden yolların çok güzel bir şekilde kapatıldığına şahit oluyoruz… Mesela, aç kalan bir insan hırsızlık yapmaması için, zekât, infak, sadaka ve bazı ibadetlerin kefareti için açları doyurma gibi ibadetleri devreye sokarak insanların aç kalmaları engellenmiştir…

Yine insanların namuslarının temiz kalması için bayanların tesettürlü olmaları, erkeklerin bayanlara bakıpta etkilenmemeleri için bayanlara bakmayı yasaklamasının ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz…