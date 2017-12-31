2017 biterken her alanda 'sinsileri' not ettik!

Yiğit Bulut / Star

Ekonomiden başlayalım…Birileri inatla devam ediyor; “büyüme % 4-5’i geçemez, 2018’de ekonomi yavaşlar”…

Bunları söyleyenler “muhalefet” tarafında falan da değil, YANIMIZDA DURMAKTA ISRAR EDİP, her alanda ARKADAN VURMAK İÇİN FIRSAT BEKLEYENLER TOPLULUĞUNUN ÜYELERİ… Cumhurbaşkanımızın dün KHK’lar ile ilgili söylediği şu cümleler ile tarif ettiği kişiler ve bağlantıları; “husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızın da bir kısmı nasıl katılıyor, birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun”...

Sevgili dostlar, bu “kişilerden” daha doğrusu “kişiliksizlerden” her alanda, her makamda olabilir. AMA GELDİĞİMİZ NOKTADA BUNLAR İÇİN “DEŞİFRE” OLMA zamanı VE SİNSİLER için “YOLUN SONU” GÖRÜNDÜ! MİLLET GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRDÜ, GÖRECEK!

Bu adamlar yeni de ortaya çıkmadı. 16 Nisan’da da “EVET” demediler, bence “15 Temmuz çıkışları da” GERÇEK değildi! BAŞKA BİR AJANDALARI VARDI! Ekonomide de durum farklı değil. Bundan aylar yukarıdaki başlıkla bir yazı kaleme almış ve BÜYÜMENİN HIZLANACAĞINI analiz etmiştik… Büyüme daha da düşer diyenler TV ekranlarını kapladılar ve “Büyüyemeyiz” korosu açığa çıktı!

Büyüdük, hızlandık hatta Türkiye daha da büyük bir hızla yeni bir BÜYÜME dalgasını yakalamak üzere ilerliyor.

Sevgili dostlar, “Durum aslında on yıllardır değişmiyor… Hep aynı tehdit, hep aynı şantaj… HEP AYNI “SİNSİLER” MİLLET İLE BİRLİKTE GÖRÜNÜP “YERLEŞİK DÜZEN” İLE İŞ TUTMAK İÇİN FIRSAT KOLLUYORLAR! YAPIYORLAR DA NE OLUYOR! SON 14 YILDIR HER VİRAJDA DÖKÜLÜYORLAR!

Son söz:Yeni bir büyüme dalgası ortaya çıkıyor ve bu dalga her değeri önümüzdeki 10-13 yıl içinde 3 katına taşıyacak. Bu dalgaya katılanlar aynı oranda büyürken, kaçanlar VE “SİNSİCE MİLLET TÖKEZLESİN” diye bekleyenler YENİ TÜRKİYE’nin büyük fırsatlarından uzak kalacak ve ülkelerine sırt dönmelerini tarih yazacak!