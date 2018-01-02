2018’in ilk günü unutmayın unutturmayın

Yiğit Bulut / Star

Sevgili dostlar, Sayın Cumhurbaşkanımız birçok defa çok net ifade etti; bu bir işgal denemesiydi…

EVET, 15 Temmuz bir işgal denemesiydi! DARBE-İŞGAL GİRİŞİMİ…

Sevgili dostlarım, yazmak, konuşmak, dik durmak ve her dakika daha güçlü olmak zorundayız…

Başkomutanımızın liderliğinde, Milletin emeğiyle bu saate kadar, DİK DURDURDUK, Güçlü OLDUK, daha da OLACAĞIZ…

ŞEHİTLERİMİZİN BİZE BIRAKTIĞI ÇOCUKLARI BİZİ DAHA GÜÇLÜ GÖRECEK… ONLAR İÇİN, HEPİMİZ İÇİN, ÜLKE, MİLLET, ÜMMET İÇİN DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ…

ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ…

Sevgili dostlarım, daha önce defalarca aynı cümleyi yazdım, yine yazacağım; kimse kendini avutmasın, bu topraklar, bu coğrafya ve ayağa kaldıran LİDER topyekün bir saldırı altında…

Ve en önemlisi bize kimseden hayır yok! SİNSİLER İÇİMİZDE, KÖŞEDE FIRSAT BEKLİYORLAR!

Samimiyetsiz “geçmiş olsunlar”… Samimiyetsiz “yanınızdayızlar” ve arkadan gelen BAŞTA FETÖ olmak üzere “terör örgütlerine” verilen destekler…

Küresel destek olmadan bu tip terör örgütlerinin bu noktalara gelmesi zor…

Son yaşananlar ve bir terör örgütünün kendi askeri imkanlarımızı kullanarak ülkemizi işgal etme denemesi…

PKK denen örgüt yıllarca bazı ülkelerden açık destek bulmadı mı? Bulmadı desinler!

Veya “terörle içi yanan Avrupa’ya soralım; bu örgütleri sivil toplumunuz, devletleriniz yıllarca korur, gözetirken vicdanlarınız neredeydi!

Çok uzun yazmayacağım…

Dediğim gibi hepsi aynı bunların…

Bizim için çıkar tek yol var; BİZ OLMAK, GÜÇLÜ OLMAK, MANEVİYATIMIZI VE MADDİ GÜCÜMÜZÜ “EN NOKTASINA” TAŞIMAK…

Bu MİLLET, bu ÜMMET, bu coğrafyanın insanları bu saldırıyı da aşacak, kimsenin şüphesi olmasın…

Seçilmiş CUMHURBAŞKANIMIZ liderliğinde bütün bu saldırıları atlatacağız, DİK DURACAĞIZ; DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ, DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ…

VE ECDADIMIZIN EMANETİNE, ŞEHİTLERİMİZİN BİZE BIRAKTIĞI EMANETLERİNE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ…

YAŞASIN GÜÇLÜ, BÜYÜK, TAM BAĞIMSIZ, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE…

Not: Dün yazdığım bugün de vurgu yaptığım “SİNSİLER” başlığı çok önemli… Açmaya devam edeceğiz…