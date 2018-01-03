Yönetim anlayışı!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın kendi partisine yönelik sözleri iktidar partisindeki “yönetim anlayışını” bütün çıplaklığı ile göz önüne seriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile ittifak konusunda partisinden yükselen eleştirilere sert çıkarak, “Size ne kardeşim” diyor!

Sadece, “Size ne kardeşim” diye sormakla kalmıyor bir de, “Siz niye konuşuyorsunuz” diye partili milletvekillerini haşlıyor.

İçinden geçilen dönemde “milli ve yerli duruşun” önemli olduğunu kaydettikten sonra bu konuda MHP ile ittifak halinde olunduğunu söylüyor.

Ve hemen ardından da bazı işlerin “liderler bazında” halledilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Sürece “limon sıkma” gibi bir yanlışı kimsenin yapmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Böyle bir yönetim anlayışının hâkim olduğu bir partide milletvekilliği yapmanın zorlukları ortada.

Çünkü iktidar partisinde sadece bazı işler lider bazında halledilmiyor.

Birçok iş lider bazında çözümleniyor.

En sıradan bir konuda bile açıkladıkları görüşler liderin görüşü ile örtüşmeyenler ikinci, üçüncü açıklamalarında bunu hemen telafi yoluna gidiyorlar.

Telafi yoluna gitmeseler Allah-u âlem yine, “Size ne kardeşim” diye terslenecekler ya da, “Siz niye konuşuyorsunuz” diye haşlanacaklar.

İktidar partili milletvekilleri arasından böyle bir yönetim anlayışına, “Biz konuşmayacaksak kim konuşacak?” diye bayrak açan birileri çıkar mı bilemiyoruz.

Ama böyle bir itiraza ihtimal vermiyoruz. Çünkü biliyoruz ki “türlü çeşitli hesaplar” böyle meydan okumalara izin vermez.

İktidar partisinde liderin etrafında öyle bir çember var ki bu insanların bırakın meydan okunmasına en küçük eleştiriye bile tahammülleri yok.

Hele şimdi lider, “Size ne kardeşim, siz niye konuyorsunuz” diye sert çıktı ya!

Bu sözler onların ekmeğine yağ sürmekten farksız.

Ufacık tenkitte bile, “Sürecin içine limon sıkıyorsunuz” diye partili arkadaşlarını suçlayacaklarından hiç şüpheniz olmasın.

Böyle bir yönetim anlayışının hâkim olduğu bir partiye gönül vermediğimiz, sempati beslemediğimiz için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Zira milletvekillerinin işi hayli zor!