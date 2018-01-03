Klasik işi karma!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Adettendir ligin ilk yarısı bittiğinde başından o güne kadar olan maçlar göz önünde tutularak karma yapılır. Yani ilk yarının en iyi kalecisinden tutun da, takımın son adamına kadar araştırılır, maçlar anımsanır ve sonunda da en iyi on bir ortaya çıkardı. Çıkardı diyorum, çünkü bu sezonun ilk yarısında öyle net bir en iyi on bir yapmak hayli güçtü. Bazı mevkiler için iki, üç hatta daha fazla oyuncu bulunması akılları zora soktu.

O zaman başlayalım... Kalecilerde bence Beşiktaş kalecisi Fabri, Göztepe kalecisi Beto, Başakşehirspor kalecisi Volkan Babacan ilk üç sırayı paylaştılar. Savunmayı Tudor gibi çılgınlık etmeden dörtlü yapalım... Sağ kenarı Caixera (Başakşehir), Mariano (Galatasaray) diye oluşturabiliriz. Burada hem savunma, hem de atağa yardım katkılarını göz önünde tutmak gerekir. Tandemde yani savunmanın ortasındaki adaylarım ise şunlar: Mabiala, Pepe, Tosiç, Atamah, Epureanu... Bunlardan hangisi yan yana koyarsanız fark etmez. Topu kesişleri, topu oyuna sokmadaki kararlılıkları ve yardımlaşma ön planda tutulmuştur. Tabii kademe de... Sol kenarda Clichy, Mas, Adriano sıralanabilir. Burada da tıpkı sağ kanatta olduğu gibi özellikler vardır.

Gelelim orta sahaya... Atiba, Mehmet Topal, Sousa, hatta Göztepe’den Selçuk tek veya çift ön liberolu oyundan alınmışlardır. Oyuncu kurucu veya takım yönetmeni sınıfından ise Batalla, Deniz Sürüç, Yusuf Yazıcıoğlu, Guiliano, Emre Belezoğlu, göze çarptılar. Tabii ki hepsinin birbirinden farklı özellikleri vardı.

Önde ise bir hayli isim yer aldı. En şaşırtıcı olanı ise santrfor dediğimiz yer için çok sayıda isimler karşılaşmamızdır. Adebayor, Gomis, Umut, Burak, Jahoviç, WernerLowe, Eto’o ve pek tabii ki bir numara olarak da Cenk Tosun... Zaten ligin yarısının bol gollü geçmiş olmasının sırrı da burada yatmaktadır. Sağ kenarda Quaresma, Visca başı çeken isimlerdi. Solda ise Babel, Valbuena, Üç Büyükler’in tamamına gol atan Kerim Frei da yer aldı.

Bu karma yapılırken oyuncuların oynadıkları maç oranı, yani devamlılıkları, sonuçlar üzerindeki etkileri, tabii ki sportmenlik açısından elde ettikleri notları da dikkate alındı. Hiç kuşkusuz unuttuklarımız veya atladıklarımız, ya da bize göre bu karmaya giremez dediklerimiz, başkaları tarafından da en iyi olarak gösterilebilir. Bu doğaldır. O zaman sezon sonu için listemizde başka isimlere de yer açmak umuduyla...