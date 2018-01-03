M. Şevket Eygi

* En iyi hapishane hangisidir?.. İçinde mahpus olarak çile çekmediğim.

* En iyi hastahane hangisidir?.. İçinde hasta olarak inleyip yatmadığım.

* En iyi insan kimdir?.. İnsanlığını bilen ve insan olan.

* En iyi ekmek hangisidir?.. İçinde katkı maddesi, kimyasal madde, beyazlatıcı, koruyucu, boya, aroma bulunmayan; hibrid olmayan buğdayın kepekli unundan tabiî (doğal) maya ve iyi su ile besmele çekilerek odun ateşinde pişirilerek yapılmış olanıdır.

* En iyi kazanç hangisidir?.. Helal ve Tayyib olanıdır.

* En iyi mesken hangisidir?.. İçinde huzur olanıdır.

* En iyi evlat hangileridir?.. Sağlıklarında ana babalarına itaat edip bakan, onlar öldükten sonra sadaka-i cariye vesilesi olanlardır.

* En iyi devlet hangisidir?.. Âdil ve insaflı devlettir.

* En iyi komşu hangisidir?.. Komşularının meleği olandır.

* En iyi okul hangisidir?... Erkek öğrencileri küçük beyefendiler, kız öğrencileri küçük hanımefendiler olan; bilgi ve kültürün yanında ahlak ve karakter terbiyesi veren, vasıflı güzel insanlar yetiştirendir.

* Gıda maddeleri içinde en büyük birinci nimet hangisidir?.. Ekmektir.

* İçecekler içinde en büyük nimet?... Yaylalardaki saf ve canlı sudur.

* En gerçek ve samimî dost hangisidir?.. Sen dara düştüğün, muhtaç olduğun zaman yanında bulunandır.

* En iyi milletvekili hangisidir?.. On kadar şartı ve özelliği vardır. Bunlardan biri, asiller kuyruk olurken, VIP kapısından geçmeyen, kuyruğa girendir.

* En iyi şeyh hangisidir?.. Müridlerinden kendisi için para toplamayan, onların iyi ve olgun Müslüman olması için çalışan icazetli gerçek şeyhtir.

* En iyi ev hangisidir?.. İçinde huzur ve mutluluk içinde yaşanan bahçeli küçük müstakil bir evdir.

* En iyi yemek yağı hangisidir?.. Soğukta sızdırılmış, içinde hiçbir katkı maddesi ve hile bulunmayan ekolojik zeytinyağıdır.

* En iyi bal hangisidir?.. Günde bir tatlı kaşığı yemek şartıyla, ziraî ilaçlama yapılmayan bölgede üretilmiş yüzde yüz saf gerçek baldır.

* En hayırlı Müslüman hangisidir?.. İnsanlara yararlı olan, zarar vermeyendir.

* En iyi ilaç hangisidir?.. Ölümden başka her derdin devası olan çörek otudur.

* En iyi cep telefonu hangisidir?.. Cebinde olmayandır.

* En uygun otomobil?.. İhtiyacını gören, onun üzerinde olmayandır.

* En iyi idareci?.. İdare ettiği halk için çırpınan, vazifesini yapan, sorumluluk duygusu ile ağlayan ehliyetli ve liyakatli kimsedir.

* En iyi İslam ülkesi hangisidir?.. Endonezya’nın Sumatra adasının Batı kısmında yer alan Aceh özerk bölgesidir. ismi Darüsselamdır, bayrağı ay yıldızlıdır, İslam nizamı ile idare olunur.

* En iyi lüks lokanta hangisidir?.. Lüks lokantanın iyisi olmaz!..

* En iyi çay hangisidir?.. İddialı değilim ama benim evde zaman zaman özenerek yaptığım çaydır. Bir de Murat Bardakçı beyefendinin çaylarıdır. Cumhurbaşkanlığı sarayında içtiğim çay da enfesti.

* En iyi saray hangisidir?.. Vicdanı rahat mutlu fakirin kulübesidir.

* En iyi cami imamı hangisidir?.. Mihrapta, minberde, kürside, Resul-i Kibriya aleyhi ekmelüttahaya Efendimizin vekili, varisi, temsilcisi olarak ve hakkını vererek hasbetenlillah ve muhlisenlillah vazife görendir.

* En iyi tarikat?... Tarikat-ı Muhammediyedir.

* En iyi Nurcu kimdir?.. Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde, öteki Müslümanları dışlamadan, ihlasla canla başla ücret almaksızın; İman, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat hizmetleri yapandır.

* En iyi sakallı Müslüman kimdir?.. Sakalı ile gururlanıp kibirlenmeyen, sakalsız Müslümanları tahkir etmeyen medenî kimsedir.

* En iyi namaz hangisidir?.. Kılanı mi’raca çıkartandır.

* En iyi nafile namazlar oruçlar hangileridir?.. Başkalarına söylenmeyen, saklanan, gizli yapılandır.

* En büyük cihad hangisidir?.. Nefs-i emmâresi ile yapılandır.

* En olgun Müslüman kimdir?.. Olgun olduğu halde kendisini cümleden edna görendir.

* En akıllı Müslüman hangisidir?.. Dünya vazifelerini yapar olduğu halde âhirete dönük olan kâmil kimsedir.

* En kötü tesettür hangisidir?.. Yabancı erkeklerin şehevî bakışlarını açıklardan daha fazla çeken şeytanî kıyafettir.

* En iyi tesettür?.. Kur’ana, Sünnete uygun şer’î tesettürdür.

* En iyi kitaplar hangileridir?.. Okuyanları Cennete, ebedî saadete yönlendirenlerdir.

* En iyi cami hangisidir?.. Başta sabah namazlarında olmak üzere beş vakitte cemaatle dolu olan, imamı fakih ve salih olan, içinde ilim öğretilen camidir.

* En iyi tekke hangisidir?.. Şeriattan kıl kadar ayrılmamak şartıyla olgun ve hayırlı Müslüman yetiştirendir.

* En iyi kazanç?.. Yetecek kadar hayırlı ve helal kazançtır. (Fazlası, helal de olsa azdırabilir.)

* En iyi televizyon?.. Seyircilerini uyaran, aydınlatan, bilgilendiren, ıslah eden, doğru yola rehberlik eden, ebedî mutluluğa götürendir.

* Dünyanın en şeffaf ve temiz ülkesi hangisidir? Danimarka’dır. (Maalesef Müslüman ülkeler şeffaflık ve temizlik konusunda nal topluyor.)

* Dünyanın en huzurlu ve mutlu toplumu hangisidir?.. ABD’deki Amişler cemaatidir. Onların bölgesinde elektrik ve motorlu vasıta yoktur.

* Müslüman görünen en alçak kimseler hangileridir?.. Din sömürüsü yapan, dini alet ederek zengin ünlü güçlü olan rezillerdir.

* İslamda en önemli hizmet hangisidir?.. Kur’anın, Sünnetin, Şeriatın, İslam ahlakının ve bilgeliğinin ışığında hayırlı nasihatler etmektir. (Öğüt vermektir)

* En kolay ve ucuz sadaka hangisidir?.. Tebessüm etmek, gülümsemektir.

* En iğrenç ve çirkin günah hangisidir?.. Gıybet etmektir.

* En yüksek Müslüman hangisidir?.. Yüksek olduğu halde kendini en fazla alçaltandır.

* En faziletli Müslüman kimdir?.. Gerçekten faziletli ve meziyetli olduğu halde, kendini faziletsiz görendir.