03 Ocak 2018 Çarşamba16 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:34Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 12°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 117.902 0.32
  • Altın: 159,243 -0.15
  • Dolar: 3,7736 0.19
  • Euro: 4,5430 0.11

Utanmazlık paçalardan akıyor

» »
Engin Ardıç

Bütün dünya kutlamış, biz seyretmişiz... Ottawa, New York, Berlin, Londra, Paris... İstanbul yokmuş, Ankara yokmuş, Ankara kapkaraymış, çünkü yeni yıla eğlenerek girmek yasakmış...
Muhalif yazar böyle diyor.
Hemen sayfayı çevirelim, aynı gazeteden okuyalım:
"İstiklal Caddesi doldu taştı." 
"Bağdat Caddesi'nde yeni yıla coşkuyla girildi... Caddeye gelenler davul zurna oynadı"... (Türkçe'ye bak!)
"Vatandaşlar dilek feneri yaktı. Kutlamalar nedeniyle Bağdat Caddesi üzerinde yoğun trafik oluştu."
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni yıla girenler renkli görüntüler oluşturdu.
Araçlarını köprü üzerinde durduranlar yeni yıla Avrupa ile Asya'nın ortasında girdi."
"Ankara Kızılay'da akşam saatlerinde toplanmaya başlayan başkentliler, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve Kızılay Meydanı çevresinde kalabalıklar oluşturdu. Vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi ve yeni yılı kutladı. Ankaralılar yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne havai fişekler ile maytaplar attı." 
"İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan Mirkelam ve Kargo grubunun konseriyle girdi. Keyifli bir akşam geçiren vatandaşlar konserin ardından saat 00.00'da başlayan havai fişekgösterisini izledi." 
Diğer vilayetlerden de bir örnek:
"Muğla'da neon ışıklarla süslenen 19 Mayıs Meydanı'nda açılan stantlarda içecek ve yiyecek ikramı yapıldı. Yaklaşık on beş bin kişi meydanı doldurdu. DJ'ler hareketlimüziklerle kalabalığı coşturdu. Havai fişeklerle gece gündüze döndü."

***
Yani sönük geçmiş maalesef.
Kutlanamamış.
Çünkü yasakmış.
Taksim Meydanı yeni yıla merhaba diyememiş.
Peki vatandaşlar Taksim Meydanı'na ayak basamamışlar mı?
Okuyalım: "Yeni yıla Taksim Meydanı'nda girmek isteyenler kontrol noktalarında çantaları ve üst aramaları yapıldıktan sonra meydana giriş yapabildi." (Türkçe gene bozuk ama ne dediği anlaşılıyor.) Ezcümle, bu ne biçim hükümet?
Kemal gelecek, dertler bitecek!

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri