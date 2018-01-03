Utanmazlık paçalardan akıyor

Engin Ardıç / Sabah

Bütün dünya kutlamış, biz seyretmişiz... Ottawa, New York, Berlin, Londra, Paris... İstanbul yokmuş, Ankara yokmuş, Ankara kapkaraymış, çünkü yeni yıla eğlenerek girmek yasakmış...

Muhalif yazar böyle diyor.

Hemen sayfayı çevirelim, aynı gazeteden okuyalım:

"İstiklal Caddesi doldu taştı."

"Bağdat Caddesi'nde yeni yıla coşkuyla girildi... Caddeye gelenler davul zurna oynadı"... (Türkçe'ye bak!)

"Vatandaşlar dilek feneri yaktı. Kutlamalar nedeniyle Bağdat Caddesi üzerinde yoğun trafik oluştu."

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni yıla girenler renkli görüntüler oluşturdu.

Araçlarını köprü üzerinde durduranlar yeni yıla Avrupa ile Asya'nın ortasında girdi."

"Ankara Kızılay'da akşam saatlerinde toplanmaya başlayan başkentliler, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve Kızılay Meydanı çevresinde kalabalıklar oluşturdu. Vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi ve yeni yılı kutladı. Ankaralılar yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne havai fişekler ile maytaplar attı."

"İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan Mirkelam ve Kargo grubunun konseriyle girdi. Keyifli bir akşam geçiren vatandaşlar konserin ardından saat 00.00'da başlayan havai fişekgösterisini izledi."

Diğer vilayetlerden de bir örnek:

"Muğla'da neon ışıklarla süslenen 19 Mayıs Meydanı'nda açılan stantlarda içecek ve yiyecek ikramı yapıldı. Yaklaşık on beş bin kişi meydanı doldurdu. DJ'ler hareketlimüziklerle kalabalığı coşturdu. Havai fişeklerle gece gündüze döndü."

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Yani sönük geçmiş maalesef.

Kutlanamamış.

Çünkü yasakmış.

Taksim Meydanı yeni yıla merhaba diyememiş.

Peki vatandaşlar Taksim Meydanı'na ayak basamamışlar mı?

Okuyalım: "Yeni yıla Taksim Meydanı'nda girmek isteyenler kontrol noktalarında çantaları ve üst aramaları yapıldıktan sonra meydana giriş yapabildi." (Türkçe gene bozuk ama ne dediği anlaşılıyor.) Ezcümle, bu ne biçim hükümet?

Kemal gelecek, dertler bitecek!