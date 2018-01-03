İşgal güçlerinin melanetleri

Resul Tosun / Star Gazetesi

Yılbaşı yazısı yazmak gibi bir alışkanlığımız yok. Ama takvim değiştiği için geçen yılın muhasebesini yapmakta da bir beis görmeyiz.

Gazeteler, televizyonlar, internet siteleri diğer medya organları 2017’nin önemli olaylarını yazdılar, yayınladılar.

Ben de bugün utanmamız gereken bir bilanço yayınlamak istiyorum.

Sözde güçlü kuvvetli ve zengin İslam Dünyası’nın gözü önünde cereyan eden yüz karası gelişmelerin bir bölümünü .

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Trump’ın büyükelçiliğini Kudüs’e nakletme kararıyla gelişen, İİT toplantısı sonrasında BM toplantısının ana konusu olan Kudüs’deki işgal güçlerinin melanetlerini özetlemek istiyorum.

Sadece 2017’deki işgal melanetleri.

İşgal güçleri2017 yılı içinde Filistinlilere ait 154 ev ve işyerini yıktı.

İşgal güçleri Kudüs’de Filistinlilerin arazileri üzerine 16 bin 252 Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi kararlaştırdı.

İşgal güçleri 19 Kudüslü’yü şehid etti. Gazze ve Batı Şeria’da ise 29 Filistinli işgal güçlerinin taammüden katliyle şehid oldu. Bu şehitlerden 15’nin na’şı hâlâ işgal güçlerinin elinde!

2017 yılı içinde işgal güçleri 2 bin 216 Kudüslüyü tutukladı.

İşgal topraklarının genelinde tutuklanan Filistinli sayısı ise 6 bin 742 oldu.

Bunların 156’sı kadın, bin 467’si çocuk, 14’ü Filistin parlamentosunda milletvekili, 25’i gazeteci.

(2018’in ilk günü, yani dün de Filistin Parlamento üyesi milletvekili Dr. Nasır Abdulcevad’ı tutukladılar!)

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İsrail zindanlarındaki Filistinli esir sayısı 2017 sonu itibariyle 6 bin 500 oldu.

18 yaşın altındakilerin sayısı 350.

9’u çocuk yaşta 58 kadın.

Acil tıbbı müdahaleye muhtaç 700 hasta.

Filistin parlamentosundan 10 milletvekili.

1993 yılından önce tutulanmış Filistinli sayısı 29.

Tutukluluğunun üzerinden 30 sene geçmiş olan Filistinli sayısı 10.

İdari tutuklama 450.

Gazeteci 22.

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Bu rakamlar sıradan bir güvenlik tedbiri sonucu ortaya çıkan rakamlar değil.

İşgal güçlerinin dünya ile alay edercesine irtikap ettiği suçların sadece geçen yıla ait rakamları. İşgalin başından beri işlenen cinayetler ayrı bir konu.

‘İsrail terör devletidir’ derken cumhurbaşkanı laf olsun diye söylemiyor.

Bir ülkenin toprağını işgal, terörün zirvesidir.

İsrail, Filistinlinin toprağını silah zoruyla işgal ediyor, sahibini tutukluyor ya da öldürüyor yani terör estiriyor.

Bu terör eylemlerine karşı, BM sadece karar alıyor, İsrail dalgasını geçiyor.

ABD müeyyide uygulanmasını mütemadiyen veto ediyor.

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Trump’ın kararı bütün bu melanetlere destek anlamını taşıyor.

Tamam ABD tek dişi kalmış canavar da, biz kendimize bakalım.

Koca İslam dünyası ne yapıyor?

Uyudu/uyutuldu!

2017 içinde Türkiye sayesinde bir taraftan İslam Dünyası’nın uyanmaya, diğer taraftan insanlık vicdanının hareket geçemeye başlaması tek tesellimiz.

Devamı gelir inşallah.