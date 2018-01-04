Zeki Ceyhan / Milli Gazete

2017’nin son günlerinde başlayan “cumhurbaşkanlarının bilek güreşi” öyle görünüyor ki 2018’de de sürecek.

Hâlihazırdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir önceki Cumhurbaşkanı Gül arasında son çıkarılan KHK yüzünden başlayan tartışma kısa vadede sonuçlanacak gibi görünmüyor.

Hatırlayacağınız gibi bir önceki Cumhurbaşkanı Gül son KHK’daki muğlâk ifadelerden yakınmış ve bunun telafisinin yararlı olacağını dile getirmişti.

Gül’ün bu çıkışı üzerine mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabir caizse açmış ağzını yummuş gözünü ve bir önceki Cumhurbaşkanı Gül’e bir hayli yüklenmişti.

Yakın zamana kadar “sesi soluğu çıkmayanların” bir anda “olur olmaz konuşmaya” başladıklarını iddia ederek Gül’ün hayır bloğunda yer almasının kendilerini üzdüğünü dile getirmişti.

Erdoğan’ın bu sert açıklamalarına karşı Gül cephesinden gelen cevap oldukça kısa ama bir o kadar manidar.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Gül, “Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim” diyerek kendisine yöneltilen bu sert eleştirileri pek kaale almadığı havasını estirdi.

Yakın gazeteci dostları Gül’ün kolay kolay “inceldiği yerden kopsun” noktasına gelmeyeceğini ileri sürseler de tarafların yaptıkları açıklamalar ilişkilerin “inceldiği yer beklemeden koptuğunu ortaya” koymuyor mu?

Bir taraf aklına geleni söyleyip dururken öteki tarafın “görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim” demesi ilişkilerin çoktan kopmuş olduğuna delalet etmiyorsa neye işaret ediyor olabilir ki?

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım’ın da, “Buna kim itiraz ediyorsa darbecilerden farkı yoktur” diye tartışmanın tuzu biberi olması taraflar arasındaki anlaşmazlığın hangi boyutlara ulaştığını göstermesi bakımından oldukça dikkat çekici değil mi?

Evet, 2017’nin son günlerinde başlayan bu tartışma 2018’de de tam gaz süreceğe benziyor.

Ve hâlihazırdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir önceki Cumhurbaşkanı Gül arasındaki makasın giderek daha da açılacağı aşikâr!

Bu açılmanın “yeni bir partiyi” beraberinde getirip getirmeyeceğini ise zaman gösterecek. Gül’ün bu konuda çok temkinli olduğu ve ayağını sağlam yere basmadan harekete geçmeyeceği biliniyor. Ancak kendisine yöneltilen eleştirilerin dozunun artması O’nu bu kadar temkinli olmaktan vazgeçirir mi bilemiyoruz.

Dedik ya bu konuda zamana ihtiyaç var. Bildiğimiz tek şey iktidar partisinde işlerin giderek daha zorlaştığı ve açmaza giriyor olduğu!