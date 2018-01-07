İnsanın şeytanla olan düşmanlığı

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Allah’u Teala melek ve cinleri yarattı ve bütün melek ve cinlere Adem aleyhisselama secde etmelerini emretti... Bütün melekler secde ederken İblis secde etmedi... Secde etmeyen İblis cennetten kovulunca Adem aleyhisselam yüzünden kovulduğunu düşündüğünden dolayı Adem ile havva aleyhisselamın cennetten kovulması için bazı tuzaklar kurmaya başladı...

Allah’u Teala Adem aleyhisselama cennetteki bütün nimetlerden faydalanabileceğini ancak cennetteki bir ağaca dokunmaması gerektiğini hatırlattı... Bu durumda şeytan Adem aleyhisselamı kandırmak için eline bir malzeme geçmişti... O ağaca dokundurduğu an Adem aleyhisselama günah işlettirmiş olacaktı...

O ağaçtaki ürünü tattırmak için insan fıtratına yerleştirilen merak dürtüsünü harekete geçirmek ve Allah’a olan itaati unutturmak için yalan yere yemin seçeneğini kullandı... O ağaçtaki ürünü tattığında ebediyyen cennette kalacağını söylerken bu söze bir de yemin ekledi...

Adem aleyhisselam ve Havva anamız o ürünü tattılar ve Cennetten kovuldular... Allah’u Teala Adem ve Havva aleyhisselam’a tevbe etmeyi öğretti ve onlar da tevbe ettiler... Bu konuda Allah’ın son sözü şu olmuştu;

" Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundukları (cennetten) onları çıkardı. Bunun üzerine: Bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz, sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır, dedik.

“ Dedik ki: Hepiniz cennetten inin! Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tâbi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler.

“ İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir, onlar orada ebedî kalırlar.”[1]

Yeryüzüne iki farklı canlı düştü...!

Tevbe eden insan ve Allah’a ve insana olan öfkesinden hiç bir şey kaybetmeyen şeytan... Adem aleyhisselam ile aramda binlerce yıl geçti... Dedemden öte hiç bir insanı ne görmüşlüğüm vardır ne de tanışıklığım...

Düşünüyorum...

Şeytanın benimle ne işi olabilir?

Ne şeytanı tanırım ne de kendisine düşmanlığım vardır...

Şeytan hangi gerekçelerle benimle ilgilenir?

Niçin hedefinde ben varım?

Varlığını ne zaman ve nasıl hissederim?

Ve saldırılarından nasıl korunurum?

Bu sıraladığım beş soru benim için umduğumdan daha fazla önemli...

Şeytan insandan (benden) ne ister?

Öncelikle şeytanın hedef kitlesinde olup olmadığımı bilmem lazım... Eğer şeytanın hedef kitlesinde değilsem hiç sorun yok. Ama şeytanın ölüm listesindeysem sonumun cehennem olacağını da bilmeliyim ama...

İnsanlara karşı çok merhametli olan Allah’u Teala insanın şeytanın listesinde olup olmadığını kontrol etmesi için harika formüller vermiş... İsterseniz hemen şimdi o formüllere birlikte bakalım;

“İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım.

"Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın!" dedi.

Allah buyurdu: Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık! Andolsun ki, onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım!”[2]

Demekki ortada en az iki yol var;

Allah’ın razı olduğu ve Allah’ın razı olmadığı diğer yollar...

Dünyanın her tarafında bu iki yol vardır... Ve yine dünyanın her tarafında bu iki yolun yolcularını görmek mümkündür...

Demekki şeytan oturacak bir yer bulmuş kendisine... Hem de kendi itirafıyla; Allah’ın doğruyolu...