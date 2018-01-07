On yüz bin milyon imzacık

Engin Ardıç / Sabah

Biz bu işi bilmiyormuşuz. Öyle dediler.

İkinci turda "Erdoğan olmasın da kim olursa olsun" diyecek CHP seçmeni oylarını Abdullah Gül'e yağdıracakmış, böylece iş bitecekmiş.

İyi ama, bunun için önce Gül'ün ikinci tura kalması gerekmiyor mu?

Yani, ilk turda ikinci isim olması...

Erdoğan birinci turda yüzde 50'yi geçemeyecek, ama Gül ona yaklaşacak, böylece ikisi birlikte ikinci tura kalacaklar...

Yani Gül, CHP adayını da geçecek ilk turda...

Umutları da beklentileri de buymuş.

Vallahi, ikinci turda "Erdoğan ile Gül arasında tercih yapmak zorunda kalacak bir CHP seçmen kitlesi" bizi çok güldürürdü... Şenlik diye buna derler. Malum, Allah'ın sopası da yoktur.

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Peki Gül nasıl, nereden aday olur da CHP adayını bile geçer, ikinci tura kalır?

Kendi başına 100 bin imza toplayamaz.

Bunun "fizibilitesi" yoktur.

İmzanın "noter masrafı" da cabası...

Bunun "tekniği" nasıl sağlanır? Vatandaş önce notere gidip parayı bayılıp sonra elinde makbuzla Gül'ün kapısını mı çalacak? Anadolu'dan kalkıp İstanbul'a mı gelecekler? Peki yol masrafı ne olacak? Kuyruklar nereye uzanacak? Yoksa Gül noter paralarını peşin peşin mi dağıtacak? İmzacılar Gül'ün ofisine mi gelecekler? Parayı alıp kaçan olursa? Yoksa her ilde ayrı ayrı "noter masrafı dağıtım büroları" mı kuracak? Bu işte kaç kişi çalışacak, bu organizasyonun masrafını cebinden mi karşılayacak?

"Abdulah Bey'e helal olsun" deyip hem üşenmeden notere gidecek, hem de masrafın üstüne bir bardak su içecek vatandaşlar kaç kişidirler?

Olur iş değildir.

Peki Gül adaylığını Saadet Partisi'nden koysa... (Herhalde Komünist Partisi'nden koyacak değil ya!)

Bu partinin oy oranı yüzde 0.68... Yüzde 1 bile değil...

Bunu "hiç olmazsa ikinci tura bıraktıracak", yani CHP oylarını bile geçecek (ki o cenahta yüzde 25 falan bekleniyor) yüksek bir orana hangi babayiğit zıplatabilir?

Bunu bir tek Erdoğan yapabilir, AKP'den istifa edip SP'yi tercih ederse!

Bu arada ilginç iddialar da ortaya atıldı: Gül'ün ortaya çıkması, "AKP yandaşlarını yormak" içinmiş! Bütün eleştiri oklarını atıp bitirecekler, torbada ok kalmayacak...

Sonra Gül geriye çekilecek, bir başka aday çıkacakmış, o daha da beter yoracakmış, rahatsızlık yaratacakmış...

En sonunda da "gerçek adayı" açıklayacaklar! Bu bir kahramanmış. Uluslararası saygınlığı olan, güvenilir, genç bir isim. Hem "muhafazakar siyasetin" içinden, hem de alternatif lider... Şu anda önü açılıyormuş.

Akıllı adamlar bu ismi tahmin ediyorlarmış.

Ben akılsız olduğum için bilemedim. Lan oğlum, azıcık ipucu verin!