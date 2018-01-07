Ara işte durum!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Ben ara transfer dönemine yukarıdaki başlıkta yer aldığı gibi “Ara iş” olarak bakıyorum. Ve de bazen inanılmaz gelişmeler yaşanabiliyor. Geldikleri takımlarda oynamayan oyuncular kapış kapış gidebiliyor. Ya da yapılmış hatalı transferlerden kurtulunmak için para bile veriliyor. Gelecek oyuncunun belki de hiç hazırlık kampı yaşamadan takıma katılıp büyük işler yapmasını beklemek gibi hayalcilik de yaşanıyor.

Peki, bizde durum ne? Tabii ki en çarpıcı olanı Van Persie’nin Fenerbahçe’den gönderilmesi veya bu Hollandalının onca malı götürüp tüymesi... Gelen bilgilere göre bu sezonki 5,5 milyon avronun yarısını almayıp sözleşmesini fesih ettirecekmiş. Ben bu satırları yazdığımda bana henüz net bilgi gelmedi ama, sağlam kaynaklar böyle diyor. Eh maliyeti 20 milyon avroyu bulan bu zat-ı muhterem alınırken alanların akılları neredeydi diye sorarsak ayıp mı etmiş oluruz. Kaldı ki kulübün başkanı da, benim yazdığım yazıdan üç gün sonra, bu oyuncunun geldiğinde sakat olduğunu itiraf etmişti ekranlardan kendi sesi ve kendi görüntüsüyle... Haaa zararın neresinden dönülürse kardır derler ama bu işte de öyle midir durum?

Devam edelim... Fenerbahçe Ozan için Bursaspor’a yedi milyon avro bonservis ödemişti. Eh kendisi de iki sezonda bir beşlik indirmiştir. Ve şimdi kadroya alınmadı ve kendine kulüp bul denildi. Sizce Ozan’a bugüne kadar ödenen paranın beşte biri kadar para verecek bir alıcı çıkar mı? Düşünebiliyor musunuz; biri 36 yaşında, diğeri 22 yaşında iki oyuncu için neredeyse aynı metot uygulanıyor.

Gelelim Cenk Tosun’a... Everton forması içinde ilk demecini aslan gibi İngilizce veriyor. Helal olsun! Almancası da vardır. Beşiktaş’a bedava gelmişti, şimdi çuvalla para kazandırarak gitti. Üstelik iki lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Liginde onca golle kazandırdığı paralar da cabası... Şu Şenol Güneş var ya, kimleri uçurmadı ki? Burak Yılmaz bunların belki de en birincisi...

Galatasaray’da De Jong’a kendine kulüp bul denmiş. İyi güzel de, sizin takımda De Jong kadar bu ön libero işini iyi bilen var mı?

Hatta hatta savunma göbeğinde de oynar bu oyuncu... Yaşı mı? 33 imiş... Ne gençleriniz var, yanlarından geçen rakiplere sadece bakan... Ne gençleriniz var etliye sütlüye bulaşmadan oynayan... Merakım odur ki, 36 yaşını geçen Hakan Balta için ne yapacaksınız? Sol bek arıyorsunuz... İyi güzel de, elinizde Rumen milli takımının oyuncusu var. Haaa yedek de olabilir derseniz, ne deriz ki? Tıpkı elinde iki adet milli takım oyuncusu bulunan Fenerbahçe gibisiniz...

Trabzonspor’dan sol bek Mas gitti. Gitsin, ne olur ki? Benim inancım odur ki, o yörede Mas gibi çok adam vardır. Yeter ki, inanınız. Sizin şampiyonluklarınızda takım kaptanınız kimdi yahu? Cemil diye biri vardı. Hangi mevkide oynardı ki bu oyuncu?