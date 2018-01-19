Hâlâ anlayamamışlar mı?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dikkat çeken bir açıklaması var.

ABD’nin Suriye’deki sınır birlikleri ile ilgili olarak görüşlerini açıklayan Çavuşoğlu diyor ki:

ABD’nin tarafını belli etmesi lazım müttefiklerini mi yoksa terör örgütünü mü tercih ediyor!

Bu açıklama karşısında apışıp kaldığımızı itiraf etmeliyiz.

Yaşanan bunca gelişmeden sonra ABD’nin hâlâ kimden yana olduğu anlaşılamamışsa denilecek hiçbir kalmamış demektir. Adamlar adeta bağıra bağıra terör örgütüne arka çıkıyorlar.

Onlara ordu kurma yolunda tam gaz yola devam ediyorlar. Batı basını terör örgütünü DEAŞ’a karşı savaşan dost güçler olarak görüyor ve gösteriyor.

Bütün bunlar saklı gizli de yapılmıyor.

Alenen yapılıyor ve her şey tüm dünyanın gözü önünde cereyan ediyor.

Evet, her şey bu kadar açık seçikken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Tarafınızı belli edin kimden yanasınız” diye konuşması Türkiye’de dış politikanın nasıl yönetildiğini göstermesi bakımından hayli dikkat çekici değil mi?

Bizce bu konuda ABD son derece açık oynuyor. Kimden yana olduğunu saklamadan gizlemeden ortaya koyuyor.

Bu konuda ülkemizin dış politikasını yönetenlerin kafasının karışık olduğunu görüyoruz.

Onlar hâlâ kendilerinin ABD’nin vazgeçilemez müttefiki ve dostu olduğunu zannediyorlar.

ABD’nin üzerlerine bir çizik attığının farkında değiller. ABD tarafını belli etsinmiş, terör örgütünden yanaysalar bizimkilerin tavrı ona göre değişik olacakmış.

Sabah-ı şerifler hayrolsun mu diyelim, günaydın mı diyelim bilemiyoruz.

ABD’nin attığı bu adımlar ABD’nin tavrının ne olduğunu bizimkilere anlatmıyorsa ABD daha ne yapmalıdır?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamaları gösteriyor ki hâlâ ABD’den bir beklenti söz konusu.

ABD’nin “Türkiye bizim vazgeçilemez dost ve müttefikimiz” diyerek terör örgütüne dirsek çevirmesi bekleniyor.

“Ham hayalin” böylesine diyecek laf bulmakta güçlük çekiyoruz.

Ve ülkemizin dış politikasının böyle yönetiliyor olmasından dolayı da ciddi olarak endişeleniyoruz.

ABD kimden yana olduğunu göstermek için daha ne yapsın?