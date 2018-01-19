Hükümeti destekleyen muhalefet!

Resul Tosun / Star Gazetesi

Türkiye Suriye’deki soruna siyasi çözüm için yapılan çalışmalara etkin taraf olarak katılıyor.

Yüzbinlerin katili Esed ve yandaşlarının siyasi çözüm hususunda müspet katkılarının olmayacağını ve çözüm çalışmalarına terör örgütleriyle Esed yanlısı oluşumların katılımından hayır gelmeyeceğini Türkiye açıkça söylüyor.

Gelin görün ki Rusya hem terör örgütlerinin hem de Esed yandaşlarının çoğunluğu teşkil edeceği bir toplantı düzenlemenin peşinde.

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Rusya hem terör örgütü PYD’yi Soçi’ye çağırmak için bahane üstüne bahane üretiyor hem de Esed yanlısı oluşumları.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov bu ay sonunda (29-30 Ocak) düzenlenecek olan Soçi’ye, ‘Dahildeki hükümeti destekleyen muhalefeti de çağırmak istiyoruz’ diyor.

Rusya Esed’i desteklemek için şaşırmış, çocukça bahaneler üretiyor.

Şam’daki çakma muhalefeti toplantıya çağırarak Esed’i güçlendirmek istiyor.

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İşte bu oyunları gören gerçek muhalefet Soçi’yi boykot etmeyi düşünüyor.

Gerçek muhalefet Rusya’yı da İran’ı da Esed’in müttefiki olarak görüyor.

Dahası gerçek muhalefet, Rusya’yı da İran’ı da işgalci olarak değerlendiriyor.

Dolayısıyla muhalefet, Soçi toplantısının Suriye halkı lehine değil aleyhine neticelere gebe olduğu, siyasi bir çözümden çok Rusya’nın Esed’i Suriye’ye dayatma toplantısı olacağı kanaatini taşıyor.

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Peki muhalefet ne istiyor?

Muhalefet siyasi çözüm yerinin Rusya etkisindeki Soçi değil BM gözetimindeki Cenevre’dir diyor.

Ve güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre gerçek muhalefetten hiç kimse Soçi’ye gitmeyecek siyasi çözüm için BM’nin çağıracağı toplantıya katılacak!

Gerçi garantör ülkeler -Türkiye, Rusya, İran- Astana’nın ve Soçi’nin BM’ye rağmen değil BM’ye katkı amaçlı olduğunu söylüyorlar.

Lakin ve Soçi ABD ve AB’ye karşı geliştirilmiş bir tavır olması hasebiyle de büyük anlamtaşıyor.

Bu sebeple Türkiye de bu toplantılara garantör ülke olarak katılıyor; Rusya ve İran’ı ikazederek önemli bir misyon ifa ediyor.

Ancak Rusya’nın Esed yanlısı murahhaslarla yapacağı toplantı ve alacağı kararların BM’yi olumsuz etkileyebilme ve uluslararası platformlarda kullanılabilme ihtimali özellikle muhalefet cenahında endişe uyandırıyor.

Bu yüzden gerçek muhalefet Soçi’yi boykot ediyor ve kesinliklekatılmayacağını açıklıyor.

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Çok fazla vakit kalmadı. Tehir edilme ihtimali de varit. Bekleyip göreceğiz.

Fakat Lavrov’un siyaset literatürüne kazandırdığı bu deyim tarihe geçecek gibi.

Hükümeti destekleyen muhalefet!

Şaka gibi!

HAMİŞ:

ABD Türkiye’nin kararlılığını görünce Afrin’deki ABD silahlarıyla donanmış olan PYD unsurlarını desteklemediğini deklare ederek Türkiye’ye operasyon için yeşil ışık yakmış gibi görünüyor.

Dolayısıyla Afrin operasyonunda ABD’den çok Rusya’nın tutumu önem arz ediyor!