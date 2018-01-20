İnandık mı?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

ABD Suriye’de “ordu kurmaktan” vazgeçtiğini açıkladı!

Biz bu açıklamaya inandık mı?

Elbette biz inanmadık ama aramızdan inanan hiç çıkmadı desek yalan olur.

Özellikle de yandaş medyada bu açıklamayı iktidarın bir zaferi gibi göstermek isteyen bir hayli safdil çıktı.

Amerika Suriye’de ordu kurmaktan vazgeçmiş, öyle mi?

Peki, o binlerce TIR dolusu silah ve mühimmat ne olacak?

Suriye’de bir açık hava müzesi kurup, “İşte Ortadoğu’yu kana boğduğumuz silahlar mı” diyecekler!

ABD’nin bu tür kuyruklu yalanlarına karnımız o kadar tok ki!

Bu yalanları söylerken ağızları ile kuş tutsalar bile inanmamız mümkün değil.

Zaten, “Ordu kurmaktan vazgeçtik” açıklamasının hemen ardından gelen cümleler ABD’nin gerçek niyetini ortaya koymaya yetiyor da artıyor bile.

Ordu kurmaktan vazgeçmişler ama yerel güçleri eğitmeye devam edeceklermiş.

Bu ne demek oluyor?

Elbette, “ordu kurmanın lafını etmeyeceğiz ama fiiliyatta bu orduyu resmen hayata geçireceğiz” demek oluyor.

Hâl böyle iken yandaş medyanın, “ABD Suriye’de ordu kurmaktan vazgeçti” diye adeta düğün bayram havasına bürünmesi neyin nesi oluyor?

Bu da kendi kendilerini kandırmak ya da avutmaktan başka bir şey olmuyor elbette!

ABD yıllar önce dile getirdiği Büyük Ortadoğu Projesini hayata geçirmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun Müslüman ülkelerini hallaç pamuğu gibi atmayı sürdürüyor.

Bu coğrafyada yeni devletçikler kurulması için de her şeyi yapıyor. Yani Suriye’deki terörist unsurların desteklenmesi de bu nedenle yapılıyor.

Son açıklamalar ise Türkiye’den yükselen itiraz seslerinin önünü kesmek için yapılmış açıklamalar.

Lâfzen ordu kurmaktan vazgeçtik derlerken fiiliyatta hiçbir şey değişmiyor ve hedefe doğru adım adım ilerleniyor.

Ne yapıyorsunuz diye sorulduğu zaman da “yerel güçleri eğitmeye devam ediyoruz” diyorlar.

“DEAŞ kökten temizleninceye kadar Suriye’den çıkmayacağız” demeleri de bu yüzden.

Bir yandan DEAŞ’ı piyasa sürüyorlar bir yandan da, “Onunla mücadele için buradayız” diye adeta tüm dünya ile alay ediyorlar.