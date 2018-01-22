Asla korkmayacağız, asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Yiğit Bulut / Star

Türkiye kendine “medeni batı” diyenlere “terörle nasıl mücadele edilir” göstermeye kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor…

Türkiye’ye karşı her türlü kirli oyuna kalkışanlar özellikle Türkiye’nin çevresini TERÖR ile örmeye-çevirmeye çalışanlar bir Çin atasözünde vurgulanan şu gerçeği kavramaya çalışsınlar; üzerinde uzandıklarını düşündükleri çalının dibinde yaktıkları ateş onları yakacak ve bize dar etmeye çalıştıkları coğrafyamız bu katillere, taşeronlara ve sahiplerine “dar gelecek”!

Sevgili dostlar, ihtiyacımız olan BİRLİK ve BERABERLİK… Özellikle son dönemde sosyal medya üzerinden başlayan provokasyonlara lütfen itibar etmeyelim… Bu provokasyonu yapanlar da aynı SAHİPLERE hizmet ediyor… EDİYORLAR AMA GERÇEK DEĞİŞMEYECEK; Sahipleri de köpekleri de aynı sonu paylaşacak…

Tekrar ediyorum; Türkiye’ye karşı her türlü kirli oyunu tezgahlayanların, herşeyi yapabilecekleri YENİ BİR SÜRECİN başladığını düşünüyorum. ÇOK DİKKATLİ OLACAĞIZ VE BİZİM OLANI, BİZDEN OLANI ASLA VERMEYECEĞİZ!

İÇ UZANTILAR-DEVŞİRMELER, PROVOKE ETMEK İÇİN YOLLARDA, DÜNYANIN BAZI BAŞKENTLERİNDE KAPALI KAPILAR ARDINDA “RUTİN GÖRÜNÜMLÜ” TOPLANTILAR YAPILIYOR VE UZAKTAKİ KARARGAHLARDA BİRİLERİ İNGİLİZCE KONUŞARAK ELLERİNİ OVUŞTURUYOR!

BİZ DE BİLMİYORUZ, UYUYORUZ DEĞİL Mİ!

AMAÇ TÜRKİYE’Yİ KONTROL ETMEK-ETTİRMEK! MİLLİ OLANI-BİZDEN OLANI BİZDEN ALMAK VE ONLARIN GÜDÜMÜNDEKİLERİ GETİRMEK! COĞRAFYAMIZI HER ALANDA-HER ANLAMDA KONTROL ETMEK!

HEPİNİZ HAVA ALACAKSINIZ VE SON SÖZÜ YİNE MİLLET SÖYLEYECEK!

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ 100 YIL SONRA AYAĞA YENİDEN KALKTI VE KENDİNE “MEDENİ BATI” DİYENLERİN COĞRAFYAMIZDAKİ OYUNLARINA SON VERME KARARLILIĞINI ORTAYA KOYUYOR… LİDER-MİLLET-ÜMMET KENETLENİYOR VE COĞRAFYAMIZDA OYUNLAR OYNADIĞINI SANAN BÜTÜN GAFİLLERİN SONU GELİYOR… YÜCE ALLAH YOLUMUZU AÇIK, CANIMIZIN PARÇASI OLAN ORDUMUZU MUVAFFAK EYLESİN…