10 soruda Afrin harekâtı

Aydın Ünal / Yenişafak Gazetesi

1.Türkiye neden Afrin’e harekât düzenliyor?

Suriye’nin kuzeyinde ABD güdümünde PKK/PYD kontrolünde bir terör devleti oluşturulmak isteniyor. Bu terör kuşağının uzun vadede İskenderun’dan Kandil’e kadar uzatılması planlanıyor. Esed rejiminin göz yumması, ABD’nin eğitim ve silah desteği sayesinde PKK/PYD Afrin ve Kobani olarak adlandırılan iki bölgeyi kontrolü altında tutuyor ve genişlemeye çalışıyor. Türkiye ise en başından itibaren böyle bir oluşuma izin vermeyeceğini ifade ediyor. Afrin harekâtı işte bu projeyi bozmak için yapılıyor.

2. Afrin Türkiye için tehdit mi?

Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan terör kuşağı Türkiye için açık tehdit teşkil ediyor. 40 yıldır mücadele ettiğimiz ve 50 bin kişinin ölümüne neden olan PKK terör örgütü, ABD’nin açık desteği ile Suriye’de devletleşmeye çalışıyor. Bu gerçekleşirse, Türkiye’nin Suriye sınırı tamamen PKK kontrolünde olacak. Uzun vadede bu oluşum İskenderun’dan Akdeniz’e açılmak isteyecek ve Doğu/Güneydoğu’dan toprak iddiasında bulunacak. Suriye’nin kuzeyindeki oluşum, Türkiye’nin bugünü ve geleceği için açık tehdit oluşturuyor.

3. PKK ve PYD farklı yapılanmalar değil mi? PYD DAEŞ’e karşı savaşmıyor mu?

PYD, PKK’nın Suriye kolu ve bunu gizleme ihtiyacı duymuyor. PYD’nin kullandığı semboller, sloganlar, organizasyon yapısı birebir PKK ile aynı. PYD kontrolü altındaki bölgelerde devasa Öcalan posterleri asılıyor, Öcalan lider olarak kabul ediliyor. PYD Kandil’den yönetiliyor ve PKK üst düzey yöneticileri sık sık Suriye’de görülüyorlar. PYD’nin DAEŞ’e karşı savaştığı iddiası, terörü meşrulaştırmak için kullanılan bir bahane. 2017’de DAEŞ teröristlerini otobüslere bindirip Suriye’den çıkaran da PYD oldu.

4. PYD Türkiye’ye yönelik terör saldırısı yapıyor mu?

PYD/PKK’nın Afrin’den Hatay ve Kilis’e yapılan saldırılarında 2 askerimiz şehit oldu. Afrin ve Kobani’den Türkiye’ye sızılarak yapılan 14 saldırıda 286 kişi hayatını kaybetti. 2015-2017’de bazı ilçelerdeki eylemlerde 772 asker ve polisimiz şehit edildi, 299 sivil hayatını kaybetti. Bu eylemlerde PKK Kobani bölgesinden silah ve terörist desteği aldı.

5. Türkiye Afrin harekâtıyla Kürtleri mi hedef alıyor?

Asla. Tam tersine, Türkiye Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı harekâtını Kürtlere karşı değil, Kürtler için yapıyor. PKK/PYD Suriye’nin kuzeyinde demografik yapıyı değiştiriyor. Türkmen ve Araplara karşı etnik temizlik uyguluyor. Muhalif ya da farklı düşünen tüm Kürt grupları da faşizan yöntemlerle baskı altında tutuyor. Ekim 2011’de PKK/PYD’ye muhalif Geleceğin Partisi lideri Meşal Temo öldürüldü; Kamışlı aşiret lideri Abdullah Bedro’nun 3 oğlu, Suriye Kürtleri Demokratik Birlik Partisi Halep sorumlusu Şerzad Hac Reşid suikastlerle ortadan kaldırıldı. Suriye’de savaş öncesi 12 Kürt grup varken şimdi sadece PKK/PYD var. Yüzbinlerce Kürt baskıdan dolayı PKK/PYD kontrolündeki bölgelerden göç etmek zorunda kaldı. Türkiye’ye 350 bin Suriyeli Kürt sığındı ve halen burada yaşıyorlar.

6. Afrin harekâtında siviller mi hedef alınıyor?

Bu iddia terör örgütünün kara propagandası. Sosyal medyada ilgisiz fotoları yayarak bu algıyı oluşturmaya çalışıyorlar. Ayrıca PKK/PYD teröristleri sivil kıyafetler giyerek dünyayı yanıltmaya çalışıyorlar. Terör örgütünün Afrin’deki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı haberleri de geliyor. Buna rağmen TSK çok büyük hassasiyet içinde operasyon yapıyor.

7. Zeytin Dalı Operasyonu ne kadar sürecek?

Afrin terörden tamamen temizleninceye kadar sürecek.

8. Afrin’den sonra hedef var mı?

Afrin’den sonra sırada Menbiç var. ABD, Fırat’ın batısındaki Menbiç’i işgal eden PKK/PYD’nin geri çekileceği sözünü verdi ama tutmadı. Türkiye Menbiç’i de terörden temizleyecek. Ardından da sıra Kobani bölgesine gelecek.

9. Zeytin Dalı operasyonuna dünya nasıl tepki veriyor?

ABD’nin kafası karışık ve sürekli farklı açıklamalar yapılıyor. Türkiye’nin kararlılığı karşısında ABD şaşkınlık yaşıyor. Rusya, Afrin’deki güçlerini çekti, Türkiye’ye itidal çağrısı yaparak meseleye itidalli yaklaşıyor. AB’den teröre destek açıklamaları yapılıyor ama son derece cılız. İran operasyonu destekliyor. Kim ne derse desin, Türkiye son derece kararlı bir duruş sergiliyor.

10. Afrin harekâtına Türkiye içinden tepkiler nasıl?

MHP harekata tam destek veriyor. HDP, PKK’nın siyasi uzantısı olarak harekâta karşı çıkıyor ama parti içindeki meseleler nedeniyle sesi duyulmuyor. Ayrıca HDP, Kobani olayları gibi bir ayaklanma başlatmak istiyor ama taban çağrılara itibar etmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan seçilmesiyle birlikte ABD çıkarlarını her zaman Türkiye çıkarlarının üzerinde tutan, bu minvalde de FETÖ ve PKK gibi ABD beslemesi terör örgütlerini açıktan destekleyen CHP zor günler geçiriyor. Kılıçdaroğlu Almanya’da askerlerimiz için “Allah onların yardımcıları olsun” dediği için salondakiler tarafından yuhalandı. CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Canan Kaftancıoğlu’nun HDP’ye, PKK terörüne, FETÖ’ye açık destek verdiği ortaya çıktı ama istifa ya da görevden alma olmadı. CHP, harekâta şimdilik destek veriyormuş gibi görünüyor ama gerçek tavrını da kamuoyu çok net biliyor.

Afrin operasyonu ne AK Parti’nin, ne de Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel meselesi. Afrin harekâtı Türkiye’nin apaçık bekâ meselesi. Türkiye kamuoyu bunu görüyor, anlıyor ve 81 milyon harekâta tam destek veriyor, askerlerimiz için dua ediyor.