Türkiye gibi Türkiye!

Geçen kasımda Lübnan Başbakanı Hariri'yi Suudların esaretinden kurtardılar ya... Hemen havaya girdiler. Bugünkü Suriye ve Lübnan'ın bulunduğu toprakları kontrol ettiklerigünlere ışınlanabilmeyi hayal eder oldular.
Anlamışsınızdır...
Acilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Afrin operasyonunu tartışmaya çağıran Fransa'dan söz ediyorum.
Belli ki, Fransız Dışişleri Ortadoğu'da patlak verecek "yeniden paylaşım" savaşına hazırlanıyor.
Eh, Suudi Arabistan'ı kaptıran İngiltere'nin daha yeni saray darbesi girişimini atlatan Ürdün'de ve Irak'ta aldığı mesafeyi düşünürsek, Fransa'nın da Suriye'ye ilişkin hatıralarını canlandırmasında şaşılacak şey yok.
Teröre ve teröristlere onlarca yıl ağzını açmayan bizdeki "sinemacı/ müzisyen tayfası"nın şimdi Afrin operasyonu başlayınca kalkıp Fetöcü ağzıyla "sulh"tan söz etmelerine;
"Fransa'nın Suriye ile tarihi bağlarını" savunan yarım porsiyon aydıncıklarımıza, ruhu ecnebileştirilmiş akademisyenlerimize de şaşırmıyorum.
Fransa'nın bağlarını(!) biliyorlar ama yüzyıllar boyu o toprakları yönettiğimizi; İstanbulluların 90 yıl öncesine kadar Şam, Halep ve Beyrut'tan yakın bir semt gibi söz ettiklerini bilmiyorlar.
Hepsini geçtim; beka sorunumuzun, kültür ve iman coğrafyamızın önümüze getirip koyduğu sorumluluklardan habersizler.
Nihayetinde muazzam bir "eğitim zayiatı"ndan söz ediyoruz.
Fazla da aldırmamak gerek.
Fransa, Fransalığını; bizim 'memleketine Fransız'larımız da üzerlerine düşeni yapıyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian buyurmuş:
"Suriye'nin sınırları ihmal edilmemeli, derhal insani yardım kanalları açılmalı!" "Be adam bugüne kadar neredeydin?" veya "Üç buçuk milyon Suriyeli'ye kucak açan Türkiye'nin bugün Azez'de Kızılay kampları oluşturduğundan habersiz misin?" gibi sorularsa boş yere kendimizi yormaya da değmez.
Asıl konuşmaya değer şey...
Asıl önemli ve değerli olan, geçmişte dışarıdan gelen her tazyik karşısında duraksayan veya geri adım atan Türkiye'nin artık Türkiye'ye yakışanı yapıyor olmasıdır.
Not: Yazımı yazdıktan sonra Fransa'nın bu konuda bir düzeltme yaptığı haberi geldi. Konu Afrin değil, insani yardımmış!...
23 Ocak 2018 Salı7 C.Evvel 1439
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