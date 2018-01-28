Irkçılık bir cehennem anahtarıdır…!

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Irkçılık şeytanın en etkili tuzaklarından biridir… Zaten kendisi de mayasını ırkçılıktan aldığı bir kibirle cennetten kovulmuştur… İlk ırkçı olan şeytan, bu ahlakını insanlara da aşılayacaktı ki onlar da doğru yoldan çıksınlar… Şeytan tecrübesinden faydalandı ve özellikle ülkemizde Türkçülük-Kürtçülüğü yaymaya çalıştı…

Türklere: “siz üstün bir ırksınız” dedi, Onlar da Kürt kökenlileri küçük görmeye başladı. Onları hor gördüler ve güzellikleri onlara yakıştıramadılar… Ve Kürtlerin bölgesindeki dağlara “ne mutlu türküm diyene” yazdılar… Bu tür yazılar doğal olarak Kürtlerin Türk kökenli kardeşlerine karşı öfkeyi tetikledi… Ve binlerce insanın kanları ırkçılık uğruna döküldü,

Evet…

Şeytanın çok basit bir oyunu ve dökülen kanlar… Oysaki topraktan yaratılan bir insanın diğer bir insandan nasıl bir üstünlüğü olabilir ki? Bugün çok cahil Türk kökenliler olduğu gibi çok cahil Kürt kökenliler de vardır…

Şeytanın ırkçılık fitnesi sadece ülkemizde kol gezmedi… Dünyanın öbür ucuna gidip baktığımızda yine benzer ırkçılığı görürüz. Siyahiler ve beyaz derililer gibi…

Bu da gösteriyor ki şeytan dünyanın her yerinde cirit atıyor… Şeytanın ırkçılık fitnesine karşı uyanık olmamız için bakın Allah’u Teâlâ bizleri nasıl uyarıyor;

“ Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler ( şeklinde ) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır.”[1]

Resulullah aleyhisselam da şeytanın ırkçılık kanalından yapacağı tuzağa karşı dikkatli olmamız için şöyle buyuruyor;

“Bak ey Eba Zerr; şüphesiz ki sen takva ile üstün olma durumun hariç, kırmızı ve siyah insanlardan hayırlı değilsin.”[2]



Dindarlık ve Salih amel dışında hiç kimsenin bir başka kimseye üstünlüğü yoktur. Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması kötülük olarak ona yeter.”[3]



“Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.”[4]

"İslâm, Câhiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır ..."[5]

Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir"[6]

"Bir kimseyi ameli geri bırakmışsa, nesebi, soyu onu kurtaramaz, yükseltemez, ilerletemez"[7]

“Irkçılık yapan, ırkçılık için savaşan ve ırkçılık uğrunda ölen, bizden değildir.”[8]

"Bir kısım insanlar vardır ki, cehennem kömüründen başka bir şey olmayan adamlarla iftihar ederler, övünürler İşte bunlar ya bu övünmeden vazgeçerler, ya da Allah nezdinde, pisliği burunlarıyla yuvarlayan pislik böceklerinden daha değersiz olurlar"[9]

"Kim hevasına uyarak bâtıl yolda cenkeder, kavmiyetçiliğe (asabiyet) çağrıda bulunur veya kavmiyetçiliğin sevkiyle öfke ve tehevvüre kapılırsa, cahiliye ölümü üzere (kâfir olarak) ölür."[10]

Subhanallah..!

Allah ve resulü bir şeye hüküm verdiğinde bil ki o hükmün tam zıddını yeryüzünün her yerinde görürsün… Bu da şeytanın varlığını hissetmemizi kolaylaştırıyor.

Bu günahın işlenme sebebi:

Kibrin ayyuka çıkması Nefsini beğenmesi Komplekse düşülmesi Güce sığınılma dürtüsü Övülecek bir şeye sahip olunmadığı için