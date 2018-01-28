Bu konuşmayı unutmayalım

Yiğit Bulut / Star

Ne demişti Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ; “Meclise, devlete, millete, yargıya meydan okuyan, hatta hakaret eden bu densizlerin amacı, Türkiye'yi uluslararası alanda sıkıntıya sokmaktır. Açık, net söylüyorum; benim uluslararası bu saldırılardan en ufak bir korkum, endişem yoktur. Benim için aslolan milletimdir. Milletim ne diyor? Aslolan budur. Yoksa, 'Batı ne diyor?' Batı bizim için hiçbir zaman hayırlı rüya gördü mü? Görmüyor. 53 sene Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen Türkiye için Batı'dan biz ne bekleyeceğiz. Kendimizi aldatmayalım. Biz kendi göbeğimizi, kendimiz keseceğiz."

Bu konuşmanın üstünden çok zaman geçmedi Türkiye bütün dünyaya “kendi göbeğini nasıl kesebileceğini” gösterdi… ŞİMDİ KENDİNE “MEDENİ BATI” DİYEREK, TERÖR ÖRGÜTLERİNE SİLAH VERENLER ÇOK ZOR DURUMDA! ŞUÇÜSTÜ YAKALANDILAR VE SUÇLULARIN TELAŞI İÇİNDELER!

Kendine “Batı” diyenlere gelin her açıdan bakalım...

Ne demişti yine SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ; “Batı bizim için hiçbir zaman hayırlı rüya gördü mü”?

Görmedi!

Kendine “Batı” diyen, kendine “Medeniyet” diyen Coğrafya tam olarak niyetini ortaya koymaya, Coğrafyamız ve ülkemiz hakkındaki “emperyalist” emellerini sergilemeye başladı…

Sevgili dostlar, Devletin “En Noktasından”, SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ERDOĞAN tarafından verilen mesaj çok açık; yıllardır devam eden oyalama artık sona geldi, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, kendi yolumuza gideceğiz”… GİDİYORUZ, GEREĞİNİ YAPIYORUZ, YAPMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ!

Bir vatandaş olarak yıllardır bizi oyalayan AB’nin, ABD’NİN GERÇEK KARANLIK YÜZÜNÜN deşifre olmasından ve bu ülkenin insanlarının bunu görmesinden çok mutluyum… Unutmayalım; coğrafyamızı tam 100 yıl önce işgal eden, bebekleri süngülerin ucuna takan, insanlarımızı camilere kapatıp yakan yıkan BU AB ÜLEKELERİYDİ! YOLUMUZ AÇIK, YETER Kİ “KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESELİM”!

ÖNEMLİ NOT: 1800’LERİN BAŞINDA COĞRAFYAMIZI İŞGAL ETMEK İSTEYEN EMPERYALİSTLER VE KÖPEKLERİ, 1900’LERDE VE 2000’LERDE YENİDEN GELDİLER… GELDİLER VE CEVAPLARINI ALDILAR, ALACAKLAR... BUGÜN DE AFRİN’DE ALIYORLAR! BU COĞRAFYANIN HER KÖŞESİNDE DE ALACAKLAR! YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE...