Ya Şenol hoca; işte böyle!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Yazılarımı takip eden okurlarım anımsayacaklardır; Şenol hoca böyle hem Oğuzhan’ı, hem de Talisca’yı oynatırsa mutlaka kayalara çarpacaktır diye defalarca yazdım. Bu defa üstüne üstelik Atiba da takımda yoktu. Yetti mi? Hayır! Sen tut hem Love’u, hem de Mustafa Pektemek’i oyuna al... Yani Beşiktaş’ın bu maçtaki kaybının tek mimarı var, o da Şenol hoca...

Evet, Bursaspor belli ki devre arasını hem çalışarak, hem de bir takım yenileri kadrosuna katarak geçirmiş. Her şeyden önce takım hız kazanmış ve yanlış görmediysem dörtlü savunmaya dönmüş.

Beşiktaş’a dönelim mi? Neyse ki tandem Vida ve Pepe ile oluşmuş. Bakalım bundan sonraki ilk lig maçında da aynı isimlerden mi oluşacak... Atiba yok ve Medel tek ön libero gibi... Bu rakip için derinliğine de, enine de yakalanmadan hücum yapabilmek avantajıdır. Üstelik Babel de yoktur yerine de artık futbolun bıraktığı şişman Lens var... Negredo mu? Al sana bir duvar daha... Ama takımın pas duvarı değil, rakibin savunma duvarı sanki...

Hatırlarsanız Love transfer edildiğinde sadece Beşiktaşlıları değil bütün futbolseverleri Love-Talisca ikilisini izlemeye davet etmiştim. Ama Şenol hoca bunu yanlış anlamış meğer... Sen tut Negredo’yu oyunda tutarak Love’u oyuna al... Yani Love senden bu maçta bir şey beklemiyorum demektir bu uygulama... Bir de Mustafa Pektemek girmez mi oyuna... Artık Love markaj altında kaldı demektir. Tabii ki Talisca da...

Bir yere daha dikkat çekmek isterim. Beşiktaş’ın yediği ilk golde ünlü yorumcularımızın müthiş oyuncusu Medel ıska geçiyor... Sonrasında da Negredo ona katılıyor...

Ben mi nederim peki? Atiba’nın yanına ya Tolgay’ı, ya da Medel’i korsunuz, ben Tolgay’ı tercih ederim, Talisca Love’un arkasındaki ikinci forvet olur, Quaresma ile Babel de takımı tamamlarlar... Ne dersiniz? Lens yedek bile olmaz, Negredo da skorun elde edildiği maçlarda oyuna girer ancak... Beşiktaş bunu yapmazsa, maalesef diyelim onlar adına, üçüncü şampiyonluk hayaldir...