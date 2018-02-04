Bulduğumuz kafadır

Engin Ardıç / Sabah

Bu politikacılar beni öldürecekler.

Vallahi yüreğime inecek, fücceten gideceğim.

Yok canım, Kılıçdaroğlu bana küfür ettiği için değil. Ona sinirlenmek için önce onu ciddiye almak gerekir.

Boş konuşanlar...

(Hani konumuz Kılıçdaroğlu değil miydi? Haklısınız.) Yok, kurultayı falan kastetmiyorum.

Kurultay meraklısının olsun.

Boş konuşan, gereksiz politikacılardan, siyasi balonlardan sözediyorum. (Hani kurultaydan sözetmeyecek miydik? Haklısınız.) Ve bu yaveleri haber diye yazanlardan.

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Bakınız şimdi, bir "Demirel'siz Demirel Partisi" gibi bir de "Ecevit'siz Ecevit Partisi" var ya... Oy oranı yüzde 0.07... Niçin açık olduğu merak konusu...

Bunun bir de genel başkan yardımcısı var: Hikmet Sami Türk. (Başkanı bile var da son olarak kimdi, ha deyince hatırlayamadım...) Adam üstelik profesör. Hukukçu. Eski adalet bakanlarımızdan.

Açıklamalarda bulunmuş...

Emekli memurların ilgisini çekebileceğini düşünerek emekli memur gazetesi de almış haber yapmış.

Neler mi demiş, adalet bakanlığı bile yapmış adam?

"En önemli görevimiz milletin egemenliğidir" demiş.

Yani bizde millet egemen değilmiş.

Kim egemenmiş peki? Bu iktidarı oylarıyla kim getirmiş? Belki Papua-Yeni Gineliler, belki de uzaylılar.

Köy Enstitüleri'nde eğitilmesi gereken cahil insanlar, onlar herhalde milletten sayılmıyorlar.

Sayın Türk açıklamasında önce hiçkimsenin bilmediği, gizli kalmış bazı çok çarpıcı tarihi gerçekleri sıralamış. Buna göre, Amasya genelgesi 22 Haziran 1919'da yayınlanmış, 23 Nisan 1920 günü Ankara'da TBMM toplanmış, halk yönetimi 29 Ekim 1923'te "anayasal zirveye" ulaşmış. (Ne demekse?) Şimdi de görevimiz, "egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu demokratik rejimi bütün gerekleriyle eksiksiz gerçekleştirmek" oluyormuş...

Ne yani Sami Bey, 1925-1945 yılları arasında demokratik rejim yoktu, tek parti idaresi vardı, egemenlik milletin değil miydi?

Atatürk'e hakaretten başınız derde girer ha!

Peki rejimin ne gibi gerekleri varmış da eksiksiz gerçekleştirilmesi gerekiyor?

Hani şöyle yüzde 0.07 alabilmiş partiye kontenjandan birkaç koltuk falan?...

***

Böyle lafı dolmuş değnekçisi etmez, profesör ediyor.

Ama kızmayınız. Birkaç günlüğüne de olsa gazetelerde adının geçmesi için CHP kurultayında aday olacağını söyleyenler çıkarsa, Sami Bey de kendince birşeyler söyleyecek tabii.

Resmini bile koymuşlar, daha ne yapsınlar?

Sami Bey'in partisi DSP, son seçimde Türkiye genelinde oy kullanan 48 milyon 523 bin 610 seçmen arasından tam 32 bin 029 oy toplamış. İlginç insanlar.

Bunlarla tanışmak isterdim doğrusu, çay bile ısmarlarız.