Ben Ekselansa Dedim ki…

M. Şevket Eygi

KREMLİN sarayının cihannümasında Putin ile birlikte çaylarımızı içerken, ona dedim ki…

İngiltere başbakanına May day May day May, bu yaptığın doğru değildir dedim…

Ekselanslardan biri ile Venezuela kahvelerimizi yudumluyorduk. Bir ara çok ama çok enteresan, manalı, şahane ve derin şekilde si bemol notasıyla öksürdü. Bu öksürükte ileride bir kabine değişikliği olacağının sinyali vardı.

Hayatım boyunca işittiğim en öfkeli süper ve nükleer hapşırığı, Başkan’ın oval ofisinde duymuşumdur.

Ben Bahamalardayken…

Ben Maldivlerdeyken…

Ben Seychellerdeyken…

Ben Wimbledon at yarışlarındayken.,.

Ben Nice’de iken…

Ben Davos’tayken…

Ben ekselans Majeste önemli kişiler nüfuzlu adamlar ben roofbarlan viskiler şampanyalar ben makro ben VIP ben ona şöyle dedim böyle dedim…

Şöyle böyle hep ahkam keserler, yukarıdan bakarlar, hava atarlar ama söyledikleri yazdıkları incir çekirdeğini doldurmaz. Boş laflar edip dururlar. Onlara inananlar ne hoş ve ne boş adamlardır.

***

Kurallar:

İnsan unsuru vasıflı olmayan ülkeler necat bulamaz, ayakta duramaz, yükselemez.

Erkekleri bozulan bir ülke çökmeye mahkumdur.

Kadınları bozulan bir ülke bin kere çöker.

Feminizm kötü ve bozuk bir ideolojidir.

İslam feminizmi, laik feminizmden daha kötüdür. Çünkü içten çökertir.

Kadın ve kızlarını ıslah edemeyen bir ülke bahtına ağlasın.

***

Trabzon’da bir koca resmî nikahlı karısının gazozuna uyku ilacı koyup ona tecavüz etmekle, onu hamile bırakmakla suçlanıyor. İstenen ceza 18 yıl hapis. Hayır, ben deli değilim, bu haberi bütün gazeteler ve internet siteleri yayınladılar.

***

Her gün yazsam azdır: Bugünkü Medenî Kanun aileyi, Ceza Kanunu toplumu çökertiyor.

Sizin sahip çıktığınız, yetiştirdiğiniz, şucu veya bucu yaptığınız Müslüman gençlere “Bunların hepsi elmas parçalarıdır” desem kızıyor, “Hayır sen onlara gereken değeri vermiyorsun, onlar elmas değil, pırlantadır pırlanta!...” diye haykıranlara: Nadir istisnalar dışında Müslüman gençliği cahil yetiştiriyorsunuz, mahv u perişan ediyorsunuz.

***

Kaç nesli test sınavı eğitimi ile bitirdiler, harcadılar.

***

Babası beş vakit namaz kılan dindar bir bey, annesi tesettürlü bir hanım. Üniversiteye giden kızları sömestr tatilinde bir grupla bir dış ülkeye gitmek istemiş, anne baba izin vermeyince kız haykırmış: Ben haklarımı biliyorum, ben reşidim, canım ne isterse yaparım. Direnirseniz aile mahkemesine başvurur sizi evden uzaklaştırırım demiş. Vaktiyle kızlarını dövmeyenler şimdi dizlerini dövüyor.

***

Bir toplumda akıllar işkembelere ve apış aralarına inince güneş guruba yakınlaştı demektir.

***

Bir tarikata: Yahu indirin şeyhinizi semalardan yere. İnsanların en büyüğü Resulullah (Salat ve selam olsun ona) bir kere mi’raca çıktı, sizinkisi gökten yere inmiyor.

***

Amerika’da yaşayan bazı karınca türleri, küçük yaprak parçacıklarından bir kompost yapıyor, üzerinde mikroskopik mantarlar yetiştiriyor, bunlarla besleniyormuş. Nice beyinsiz insandan çok daha akıllı karıncalar.

***

Yakın tarihin en büyük üç soy kırımı: 1945 Dresden bombardımanı, Hiroşima ve Nagazakiye atılan atom bombaları. Faili Batı medeniyeti.

***

Nükleer savaştan sonra Ortadoğu’da gövde üzerinde baş, taş üzerinde taş kalmayacak.

***

İnternette ara: O firmanın ismini yaz, yanına domuz kelimesini ekle. Karşına çıkacak bilgileri oku. Bir daha kebap yemeye gitmeyeceksin oraya.

***

AfrinAfrinAfrin… Bir buçuk saat süren filmin henüz onuncu dakikasındayız. Beyler, bayanlar lütfen kuru sıkı ahkam kesmeyiniz.

***

Müslüman geçinen, dine hizmet ettiğini iddia eden o herifte münafıklığın bütün alametleri mevcuttur. Yalan, iftira, gıybet, emanete hıyanet, husumette ölçüsüzlük, mü’minlere düşmanlık, din sömürüsü, mukaddesat bezirganlığı, bin türlü şeytanlık ve akreplik, haram kazançlarla zengin olma, Şeriatın haram kıldığı bütün kötülükler, sayısız pislikler, İslam düşmanı kafirlerle işbirliği… Bu heriften uzak durulmalıdır…