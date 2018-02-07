Terörün 'Kurşun Askerleri' kadınlar ve çocuklar

Sibel Eraslan / Star Gazetesi

PYD ve PKK'nın uluslararası moral çalışmalarında kadın savaşçılar en mühim görsel malzemeydi... Şimdi sırada çocuklar var ne yazık ki. Artık eline silah verilmiş kız çocukları, sipere yatmış erkek çocukları üzerinden dönen başka bir algı operasyonu daha var. Örgütün kendi varlığını sürdürmek adına epik malzeme ve adanmışlık propagandası olarak kullandığı bu resim ve videolarda eli silahlı çocuklar göze çarpıyor. Oysa bu durum ne Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine uyuyor ne de dünya ülkelerinin imzaladığı savaş kurallarına has diğer uluslararası anlaşmalara...

Terör hakkında eleştiri yaparken Uluslararası hukuka atıf yapmak gereksiz gibi gözükebilir ilk anda. Çünkü bu tür anlaşmalar devletler nezdinde bağlayıcıdır, terör örgütleri muhatap değildir. Bununla birlikte terör sempatizanlığını arttırmış, hatta bizzat teröre ortak çevrelere gerçek yüzlerini ortaya çıkarmak adına, kadınlar ve çocuklar üzerinden işledikleri insanlık suçunu ortaya koymakta yarar var...

Hatırlayacaksınız 2013'te Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Suriye Komisyonunun yaptığı araştırmalarla gündeme gelmişti... Bölgede çarpışan terör gruplarının içinde 14/17 yaş arası silahlandırılmış çocuk militanların varlığı dünya kamuoyuna duyurulmuştu. Türkiye'ninse 1984'ten bu yana terörle başı dertte ve PKK'nın silahlı çocuk taburu olduğu da raporlara ve yazılara konu olmuştu...

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'Silahlı Çocuk Militanlar' konusu, uluslararası insan ticareti raporlarında da önemli bir başlıktır. Terör gruplarının suikast ihtiyacını karşılamak maksadıyla kaçırıp köleleştirdiği ve silahlı güç olarak kullandığı bu çocuklar, hukuk dışı kirli bir ticaretin nesnesidir maalesef.

Ankara Barosu'nun yayımladığı dergide okuduğum bir makale kanımı dondurdu... Çocuk savaşçılar, silahlı gurupların ön saflarında yer alabildikleri gibi, geri planda; hizmetçi, ulak, seks köleliği gibi amaçlarla da kullanılıyormuş. Uluslararası raporlara göre, dünyada 250 binin üzerinde çocuğun silah altında olduğu, terör ve suç organizasyonları tarafından kullanılan bu çocukların içinde silahlı/silahsız kızların da bulunduğu ifade edilmektedir... Terör gruplarının kullandığı çocukların % 40'ı kız çocuğudur. Sadece çatışma elemanı olarak değil, intihar eylemi, suikast girişimi gibi durumlarda da kullanılmaktadır bu çocuklar... İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün tespit ettiği en küçük silahlı çocuk 8 yaşındadır.

Çocukların niçin terör unsuru olarak kullanıldığına dair kısaca göz attığınız rapor ve mülakatlarda karşılaşacağınız acı gerçekler çok çarpıcı... Çocuklar diğer silahlı elemanlardan daha az ücrete çalışmaktadırlar. Çarpışmalarda daha kolay yönlendirilebilmektedirler... Propaganda malzemesi olarak kullanılabilmektedirler. Kendilerini kaçıran kişilere karşı koyabilecek güçleri olmadığından terör gruplarına boyun eğmektedirler. Uzun vadeli çatışmalarda gücünü kaybeden terör grupları yeni militan desteği bulamadıkça, çocuklara yönelmektedir. Ayrıca yoksulluk, fena muamele, açlık gibi sebepler de aileleri, para karşılığında çocuklarını terör örgütlerine vermeye yönlendirebilmektedir...

'Silahlandırılmış Çocuk' konusu, 'savaş suçu'dur.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş esası olan Roma Statüsü'ne göre, ulusal silahlı kuvvetlere dahi 15 yaşın altında çocuk çağrılamaz, aksi takdirde savaş suçudur.

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ABD, Suriye'de terörizmi desteklerken, çocukları iki kere öldürdüğünün farkında mı? Terörizmle mücadelenin yanı sıra, terörizmin yok ettiği çocuk haklarını müdafaa ile ilgili çalışmalar yapmak, toplumsal farkındalığı arttıracaktır...