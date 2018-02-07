Gıda-İlaç-Tohum kartellerine karşı beraber savaşalım

Yiğit Bulut / Star

Bir önceki aynı konulu yazımda “Nişasta bazlı şeker konusunda beraber savaşalım” çağrısını yapmıştım, birçok katkı aldım…

Bugün aynı çağrıyı “İNSANLIĞI” kontrol altına almaya çalışan GIDA-İLAÇ-TOHUM kartellerine karşı yapıyor ve yıllardır gündeme getirdiği başlıkları yenilemek istiyorum…

Sevgili dostlarım, yıllar önce bir “medya mensubu” olarak FRUKTOZ, MISIR ŞURUBU gibi kavramları sizlerle yazı ve tv programlarımda paylaşmış ve bu zararlı ürünlere karşı savaş açmıştım... Sonrasında başıma gelmeyen kalmadı, HER YERDE SALDIRIYA UĞRADIM, HER ALANDA YIPRATILDIM! Emperyalizmin köpek sürüsü saldırdı, saldırmaya da devam ediyor, sizler de görüyorsunuz!

Sevgili dostlar, çocuklarınıza yedirdiklerinize hiç baktınız mı içinde glukoz, fruktoz, mısır şurubu var mı? Neden tatlı olarak satın aldığımız ürünlerde sakaroz ürünleri kullanılmıyor da fruktoz şurubu kullanılıyor?

NEDENİ ÇOKM AÇIK! AÇIKLAMAYA DEVAM EDECEĞİM…

UZMAN GÖRÜŞLERİNİ DE HATIRLAYALIM;

“ZARAR KONUSUNDA OKLAR FRUKTOZUN ÜZERİNE GİDİYOR”-İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar:

Bu konuda yapılmış olan üç tane büyük çalışma var. Bu çalışmalarda fruktoz ve pankreas kanseri ilişkilendiriliyor. Şişmanlık üzerinden, başka şeyler üzerinden, yağlarda eriyen tarım ilaçları olabilir, herhangi bir şey olabilir. Fruktozun kanser riskini artırdığı konusunda geçen sene bir çalışma yayınlandı. Tez budur. Fruktoz insan için uygun bir şeker değildir. Hastalığa neden olur. Birinci hastalık şişmanlıktır, ikinci hastalık diyabettir, üçüncüsü pankreas kanseridir. Diğer kanserlerle ilgili bir bulgu yoktur. İnsan metabolizması glikoz üzerine kuruludur. Yani biz şeker olarak glikozu kullanıyoruz. Fruktoz bize yabancıdır. Mısır şurubu fruktozdan serbest üretilen bir şekerdir. En zararlısı konusunda oklar fruktozun üzerine gidiyor. Ve doğrudan mısır şurubuna gidiyor. Glikoz vücutta kullanılan bir fon... Fruktoz pankreas kanserini çoğaltıyor. İki bin kişiyi alıp 10 yıl günde 2,5 litre meşrubat içirirseniz farkı görürsünüz. 180 km hızla duvara çarpan bir aracın içindekiler ölür mü ölmez mi? Duvar mı, araç mı, içindekiler mi suçludur bilemezsiniz. Ama fruktoz pankreas kanseriyle ilişkilendirilmiştir.

Sevgili dostlar, NBŞ KONUSUNDA çok küçük bir bölümü paylaştım... Başıma bir şey gelmezse çok önemli detayları paylaşmaya devam edeceğim...

SİZE BİR ÇAĞRIM VAR; NBŞ, DEĞİŞTİRİLMİŞ TOHUMLAR, KOLESTROL İLAÇLARI, ANTİDEPRESANLAR, GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR KONULARINDA LÜTFEN “BİR” OLALIM VE ÜLKEMİZİ, İNSANIMIZI, İNSANLIĞI HEDEF ALAN BU CANAVARLARI DURDURALIM!

SON SÖZ: BU ZEHİRİN ÜLKEMİZDE DAHA FAZLA KULLANILMASI İÇİN KİM ÇABALIYORSA, ÇOCUKLARIMIZ ADINA SAVAŞMALIYIZ… SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ “HER TÜRLÜ KÖTÜ-YANLIŞ İLE MÜCADELEDE” NASIL ASLA TEREDDÜT ETMEDEN YOLLARA DÜŞTÜYSE, BU KONUDA DA BİZE ÖNDERLİK ETMEKTE. ŞER ODAKLARINA KARŞI BİR BÜTÜN OLARAK SAVAŞMAYA HER ALANDA DEVAM EDECEĞİZ…