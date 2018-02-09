OHAL-BU HAL tartışması!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Amerika Ankara’ya diyor ki:

OHAL’i sona erdirin!

Ankara bu çağrıya ne cevap verdi bilemiyoruz ama şöyle bir cevap cuk oturmaz mı? Siz de BU HAL’e bir son verin.

Türkiye’de uygulanmakta olan OHAL Amerika’yı ne kadar rahatsız ediyorsa Amerika’nın güneyimizde hemen burnumuzun dibinde uygulamakta olduğu hâl yani kısaca BU HAL de diyebileceğimiz hâl de Türkiye’yi bir o kadar hatta daha fazla rahatsız ediyor.

Türkiye’de uygulanmakta olan OHAL’in pek çok sakıncası sıralanabilir ama bu sakıncaların hiçbiri Amerika’nın içinde olduğu BU HAL gibi Türkiye’nin sınırları için tehdit oluşturan sakıncalar değildir.

Türkiye’deki OHAL insan hakları açısından problem olabilir, ifade özgürlüğüne derin darbe de vurabilir.

Ama bunların hiçbiri Amerika’nın burnumuzun dibindeki BU HAL’i kadar vahim sonuçlar doğuracak nitelikte değildir. Amerika’nın BU HAL’i kafaya takmış oldukları Büyük Ortadoğu Projesi’nin hayata geçirilmesi için atılan adımdan başka bir şey değil.

Amerika bölge ülkelerini yeniden yapılandırmak istiyor.

Bu konuda kendisine taşeronlar lazım.

Terör örgütü PKK’nın yurtdışı uzantıları da bunun için biçilmiş kaftan halindeler. Biz inanıyoruz ki Amerika’nın BU HAL’i sonlandırması halinde Türkiye’de zaten OHAL diye bir şeye gerek kalmayacaktır. Çünkü Türkiye’nin uygulamakta olduğu OHAL’in temel nedenleri arasında Amerika tarafından desteklenen BU HAL bulunmaktadır.

BU HAL uygulamasının tabii sonuçları olarak OHAL uygulamaları arz-ı endam etmektedir.

ABD gerçekten Türkiye’deki OHAL uygulamalarından rahatsızlık duyuyorsa, endişeleniyorsa vakit geçirmeksizin BU HAL’i sonlandırmalıdır.

ABD’liler hiç akıllarından çıkarmamalıdırlar ki OHAL’in varlık sebebi BU HAL’dir.

Siz dışarıda PKK terör örgütünün uzantılarını desteklediğiniz gibi içeride de FETÖ kumpaslarını sürdürürseniz OHAL’in kalkmasını daha çok beklersiniz.

Evet, OHAL pek çok haksızlığın temelini oluşturuyor.

Buna hiç itirazımız yok ama ABD’nin BU HAL’i inatla sürdürmesi halinde OHAL kalkmamasına söylenecek laf bulmak zorlaşır.

Amerika’nın kışkırtmaları, Amerika’nın destek çıkmaları olmasa bölgemiz hiç bu kadar karışır mıydı?

Amerika pılını pırtısını toplayıp bir okyanus ötesine yani evine dönse bölgemiz güllük gülistanlık olmaz mı?