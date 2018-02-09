09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:24İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 8°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 114.264 -1.13
  • Altın: 162,191 0.84
  • Dolar: 3,8251 1.17
  • Euro: 4,6828 0.73

AB sevdasının sebebini birileri izah etmeli

» »
Abdulkadir Özkan

Almanya’da koalisyon hükümeti kuruluyor ve koalisyon protokolünde, “Türkiye’nin AB sürecinde hiçbir faslın kapatılmaması ve yeni bir faslın açılmaması” ifadesine yer veriliyor. Yani, Almanya Türkiye’nin AB’ye alınmaması konusundaki tavrını aynen sürdürüyor ve kurulacak hükümetin koalisyon protokolünde bu madde yer alıyor. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, TSK’nın Afrin harekâtına ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye uluslararası hukuku ihlal ediyor” diyor. Avrupa Parlamentosu’nda 100 milletvekili ellerinde, “Afrin yalnız değildir” dövizleriyle eylem yapıyor. Yani, terör örgütlerinin yanında açıktan yer alıyorlar. Benzer bir eylem de bazı Alman milletvekilleri tarafından da kısa bir süre önce sergilenmişti. Bu arada söz konusu AB ülkelerinin Suriye’de ABD ile koalisyon ortağı olarak birlikte hareket ettiklerini de unutmamak gerekiyor.

Yıllardan beri Türkiye’ye yönelik eylemler sergileyen teröristlere AB ülkelerinin kucak açtığı, serbestçe hareket etmeleri için her türlü imkânı sağladıkları, özellikle de maddi destek verdiklerini, bu desteğin Irak ve Suriye üzerinden Türkiye’ye karşı kullanıldığı da düşünüldüğünde gelinen noktada Başbakan Yardımcısı Şimşek’in, “AB’den kopmadık, kopmayacağız”, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AB Bakanı Çelik’in vize serbestîsiyle ilgili çalışmanın tamamlanarak Avrupa Birliği’ne iletilmesi sebebiyle, “AB ile yeni bir dönemin başladığını” ifade etmelerini anlamak çok güç.

Yapılan iş Türkiye vize serbestîsi konusunda üzerine düşeni yapmış ve AB’ye teslim etmiş. Buraya kadar tamam. Ancak, bu konuda AB’nin kendi üzerine düşeni yapıp yapmayacağını biliyor muyuz? Bundan önce de AB ile bir takım mutabakatlar sağlandı, anlaşmalar yapıldı, altına imzalar atıldı ama bu anlaşma gereği Türkiye üzerine düşeni yaptığı halde karşı taraf yan çizdi. Bunun en son örneğini mülteciler anlaşması oluşturuyor. Yani sözlerinde durmadılar. İnsanın aklına ister istemez Türkiye AB’ye girişten vazgeçti de vize serbestîsi sağlanarak birlikte yola devam etmeye mi karar verdi, sorusu geliyor. Yıllar önce de birliğe üye olmadan Gümrük Birliği’ne balıklama atlanmış, bunun AB üyeliğini kolaylaştıracağı ileri sürülmüştü. Kısacası, AB Türkiye bunca yıldır oyalanıyor, samimi davranılmıyor. Tüm bunların yanında çeşitli AB ülkelerinin yetkilileri Türkiye’nin AB üyeliğine alınmayacağını açıkça dile getiriyorlar. Diyebiliriz ki, AB ülkelerinde oluşan ortak görüş, “Türkiye AB’ye üye olamaz” şeklindedir. Bu arada Türkiye’nin kapıyı terk edip gitmemesi içinde zaman zaman sırt sıvazlayıcı açıklamalar yapılıyor.

Kısacası, gerek Türkiye, gerek AB ülkeleri bu gerçeği net bir şekilde biliyor. Buna rağmen bizim AB’den kopmak niyetinde olmayışımızın sebebini bu ülkeyi yönetenlerin toplum ile paylaşmaları gerekir. Böyle bir açıklama yapılmıyor, arada bir sert çıkışlar yapılarak, AB’ye haddi bildiriliyor(!), bu arada toplumun AB’ye karşı öfkesi hafifletiliyor ama bu çıkışların hemen ardından AB’den kopmadığımızın açıklaması yapılıyor. Böyle olunca da insan acaba toplum olarak bilmediğimiz Türkiye’yi AB kapısında beklemeye mecbur eden bir sebep mi var diye düşünmeden edemiyor. Söz gelimi AB konusunda millete gidilebilir, toplumun tavrı belirlenebilir. Toplum her şeye rağmen kapıda beklemek pahasına AB’den yana tavır koyarsa mesele yok. Ancak, aksi çıkarsa bu ülkeyi yönetenlerin AB kapısında beklemekten vazgeçmeleri gerekemez mi? Benzer tavır ABD ile ilişkilerimizde de sergileniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri