Ne günlere kaldık!

Kemal Belgin / Milli Gazete

ÜÇ büyüklerden birinin en yetkili ağızlarından biri, ismini vermeyeceğim çünkü değmez, demez mi kulübünün taraftarları için; “Yetiştirilmiş adamlar...” Yani öyle veya böyle birileri tarafından yönlendirilmişler. Daha direkt bakışla ayarlanmışlar. Ne ile mi? Bir onu söyleyemedi. Peki, bu kişiye ben de desem ki, sizin yetiştirdikleriniz var mı? Öyle ya ona göre yetiştirilmişler kendileri aleyhine slogan atarken onların yetiştirmeleri de onların lehinde gırtlak patlatıyor. Sonrası mı? Bu zat çıkıp taraftarından özür diliyor. Dile satırlarının arasında da yanlış anlaşıldığından da söz ediyor. Ancak gidersin birader!

***

Bu ülkenin savcıları artık eskisi gibi gazetelerde, şimdilerde televizyon da var, çıkan haberlere kulak asmıyorlar. Kim bilir belki de yalan ve düzmece haber rekoru kırıldığı için... Ama savcı biraderler; doğru yazanla, doğru söyleyeni yalancılardan ayırmanız gerekir. Baksanıza bir büyük kulübümüz bu ülkede ne kadar hakem varsa hepsini kasıtlı davrandıklarını, hatta Fetö mensubu olduklarını iddia eder bir bildiri yayınladı. Savcılar ne yaptı? Hiç! Yahu yarın birileri kötü bir sonuçtan sonra bunlar Fetocü veya kasıtlı davranıyorlar diye sahaya inip hakemi yaralarsa mı müdahale edeceksiniz? Siz Cumhuriyet Savcısı değil misiniz yoksa?

***

Şu teknik adamlar iyiden iyiye şaşırmış durumdalar Baksanıza Şenol Güneş Bursa’da hem Pektemek, hem Love, hem de Negredo ile oynadı bir süre... Aykut Kocaman maçın ilk yarım saatinde kenarlardan kurduğu oyun planına rağmen ki, iyi işledi. Fernandao’yu kenarda tuttu. Terim hoca mı? Daha yanındaki arkadaşının ismini bile ezberlememiş Japon’u doksan dakika sahada tuttu ve de Feghouli’den orta alan oyuncusu inadını sürdürdü. Göztepe’de Tamer hoca tam rakip defans bloku ile orta alan elemanlarının ortası genişlemesine rağmen Halil’i oyundan alıp zor top taşıyan elemanını sahaya sürdü. Bu arada yanlış yaptığını anlayıp 24 ve 27. dakikalarda oyuncu değişikliği yapan Ümit Özat’ı tebrik etmek gerekir.

***

Unutmadan yazalım. Emre Belözoğlu hakemin çaldığı faule itiraz edip sarı kartı gördükten sonra bir elinin tersi ile malum sözleri kullandı. Ve de kırmızı ile oyun dışı kaldı. Ceza mı? O da ne demek? Sadece kırmızıdan otomatik tek maç... Peki, Beşiktaşlı Caner gavur evladı mıydı? Ona altı maç çektiniz... Yoksa birileri “Cezasız kalsın” diye kulağınıza mı fısıldadı? Hakem yazmamışmış... O zaman o hakem de bitmiş...