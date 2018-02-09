09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Cuma Dualarım

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M. Şevket Eygi

* ALLAHIM, günlerin hayırlısı cumadır, cumamızı mübarek kıl, bereketlendir, bize dünyada ve ahirette iyilikler ver.

* Allahım biz Müslümanlara, Cuma ezanı okununca dükkânlarımızı, iş yerlerimizi, bürolarımızı kapatmayı ve Seni anmak, Sana ibadet etmek için camilere gitmeyi nasip eyle.

* Allahım, Sen bütün âlemlerin, bütün kâinatın, bütün mahlûkatın (yaratılmışların), bütün mevcudatın (varlıkların) İlahısın, Rabbisin, Halikısın, Razıkısın. Ben İlah, Rab, Halik, Razık olarak Senden razıyım.

* Allahım, ben Kitab ve düstur olarak Senin kadim Kelamın Kur’an-ı Kerimden razıyım.

* Allahım, ben din olarak Senin, “Allah katında (hak ve geçerli) din İslamdır” buyurduğun İslam dininden razıyım.

* Allahım, ben Nebi ve Resulullah olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden razıyım. Onu çok severim, ona biat ve itaat ederim, onun yolundan ve Sünnetinden gitmeyi bana nasip et.

* Allahım ben nizam olarak İslam Şeriatından razıyım.

* Allahım ben Ümmet olarak, Muhammed Ümmetinden razıyım, onun bir mensubuyum.

* Allahım, bana iman ve İslam büyük nimetini nasip ettiğin için Sana şükr ederim.

* Allahım beni vasıflı iyi bir Müslüman kıl.

* Allahım, beni, sahih bir imandan sonra İslamın ikinci temel şartı olan beş vakit namazı dosdoğru kılanlardan eyle.

* Allahım namaz kılmayan kardeşlerime namazı nasip eyle.

* Allahım, İslam kadın ve kızlarını şeytanî sahte tesettürden koru; onlara Kur’ana, Sünnete, Şeriata uygun tesettür nasip eyle.

* Allahım bizleri emr-i maruf ve nehy-i münker yapanlardan eyle.

* Allahım, başta gıybet, yalan, iftira, fitne ve fesat çıkartıcı sözler olmak üzere beni dil afet ve belalarından koru.

* Allahım beni nefsanî ve şeytanî akıldan koru, akl-ı selim nasip et.

* Allahım bana şükrünü eda edebileceğim hayırlı rızıklar ve kazançlar ver.

* Allahım, küfre sürükleyecek, Cehennem ateşine düşürecek, azgınlığa sevk edecek zenginlikten ve refahtan Sana sığınırım. Beni koru.

* Allahım, çocuklarımızın iyi dindar samimî ihlaslı Müslümanlar ve hayırlı insanlar olmasını nasip eyle.

* Allahım, Sen israf edenlerin şeytanın kardeşleri olduğunu beyan buyuruyorsun. Beni her türlü israftan, gösterişten, lüksten, saçıp savurmaktan koru.

* Allahım, beni zekâtı Senin rızana uygun şekilde veren kullarından eyle. Beni zekât almaya hakkı olmayan uğruların şerlerinden koru.

* Allahım, beni, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde ihlasla sadaka verenlerden, hayır hasenat yapanlardan eyle.

* Allahım, beni bütün azgınlıklardan, büyük günahlardan koru.

* Allahım, beni, İslamı Senin rızana, Resulullahın Sünnetine uygun şekilde öğrenip hayata uygulayanlardan eyle.

* Allahım beni Fırka-ı Naciye dairesi içinde bulundur, onun dışına çıkmaktan koru.

* Allahım Sen Afüv ve Kerimsin, afvetmeyi seversin, beni annemi babamı bütün mü’minleriafvet, bağışla.

* Allahım Sen Settarü’l-uyubsun, bana Settarism-i şerifin ile muamele et.

* Allahım Sen Rahimsin, Rahmansın, Tevvabsın, Gafursun, Vehhabsın, Halîmsin. Bana yardım et.

* Allahım bana ve bütün mü’minlerehüsn-i hâtime (imanla ölmek) nasip et.

* Allahım depremlerden, yangınlardan, her türlü afetten, savaşlardan, nükleer biyolojik kimyasal silahlardan, hastalıklardan, terörden, zalimlerden, koru.

* Allahım, beni mü’minleri kardeş bilen, onları seven, onlara acıyan, onları destekleyen, onların acılarını ve sevinçlerini paylaşan bir Müslüman kıl.

* Allahım beni cemaat, tarikat, klik, sekt, grup holiganlıklarından, militanlıklarından, fanatizmlerinden koru.

* Allahım beni ehl-i dünya fasıkalimlerin, sahte şeyhlerin, din sömürücülerinin kötülüklerinden koru.

* Allahım, beni nefs-i emmaremin şerlerinden koru.

* Allahımâhir zaman savaşlarından Sana sığınıyorum.

* Deccal ve Kezzabların fitnelerinden Sana sığınıyorum.

* Allahım Hazret-i Mehdi zuhur ettiğinde beni onun yanında ve safında olanlardan, onu sevip destekleyenlerden eyle.

* Allahım benim hiçbir faziletim, liyakatim ve meziyetim yoktur. Fazlınla, Kereminle bana yardım et.

* Sen, rahmetinin gazabından çok olduğunu buyurdun; beni ve bütün mü’min kardeşlerimi rahmetinle gölgelendir.

* Allahım bize sıhhat, selamet, hidayet, afiyet nasip et.

* Allahım dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa, borçlarımıza eda nasip eyle.

* Allahım bizi ribadan koru.

* Allahım, idarecilerimize bütün hayırlı işlerinde başarılar ver, hayırlı olmayan işlerde başarı verme.

* Allahım, henüz iman etmemiş olan Ümmet-i dâvete iman nasip eyle.

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