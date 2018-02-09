Çakma algının dandik operasyonu

Engin Ardıç / Sabah

Dönüp dolaşıp, ısıtıp ısıtıp piyasaya sürdükleri bir iddia var: Türkiye'de demokrasi, insan hakları, hukuk, ifade özgürlüğü yokmuş da yabancı sermaye ondan dolayı gelmiyormuş...

Sonra gerçeğe dokunuyorlar: Bu yüksek faizle yatırım yapılmaz... Yatırım yapılmayacağı için de istihdam yaratılamaz...

Bunu cumhurbaşkanı söyledi, CHP'li basın amigoları da lütfen kabul buyurdular.

Fakat sonra hemen asıl niyetlerine dönüyorlar: Bizde demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü yok da yabancı sermaye ondan gelmiyor!

Bu bir algı operasyonudur, ama beyinlerinin yettiği ölçüde.

Algı yanlış, operasyon ahmakçadır.

Türkiye'ye yabancı sermaye geliyor ama daha fazla gelsin istiyoruz, mesele bundan ibaret.

Fakat büyük bir aşama kaydettiler: Devr-i iktidarlarında yabancı sermayeye "şiddetle" karşı çıkıyorlardı. Bunda elbette bizi yıllarca inletmiş "kapitülasyonlara" duyulan tepkinin de katkısı büyüktü.

CHP iktidarında yabancı sermaye gelmedi değil, özellikle getirilmedi, izin verilmedi, mevcut olan da kovalandı.

Kaskatı bir "otarşi" yani kendi kendine yetme politikası uygulandı. (Çünkü Almanya ve İtalya da öyle yapıyordu!)

Ülkedeki cılız yerli sermaye birikimi yeterli olmayınca da, yatırımlarda ve kalkınmada yerimizde saydık. İki şeker fabrikası, üç çimento fabrikasıyla övünür olduk.

Ancak DP iktidarıyla, "nisbeten daha liberal" bir ekonomiyle kımıldandık. Adnan Menderesdaha basiretli bir adam olsaydı da liberalizme ellili yılların başında tam olarak geçebilseydik otuz yıl kazanacaktık, seksenli yılları ve Özal'ı beklemek zorunda kaldık.

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Muhterem CHP amigoları... Bir ülkede demokrasi ve insan hakları olması ya da olmaması yabancı sermayeyi hiç mandallamaz.

Kaldı ki Türkiye'de vardır bunlar. Siz "darbecilere demokrasi" istiyorsanız o başka tabii...

Birkaç gazetecinin tutuklu ya da tutuksuz yargılanması, seçim barajının yüzde 10 ya da yüzde 5 olması ya da hiç olmaması, Fetö'den bilmemkaç kişinin müebbet yemesi ya da yememesi yabancı sermayeyi hiç ırgalamaz.

Verimlilik ve kârlılık esastır. Ucunda para kazanmak varsa yabancı sermaye bayıla bayıla gelir. Eskiden komünizm yasaktı, ellili ve altmışlı yıllarda yabancı sermayenin bundan müşteki olduğunu hiç duymadık. Adamların sorunu "kârını rahatça transfer edememek" yani burada kazandığı paranın büyük kısmını burada bırakmak olmuştu...

Bugün Rusya'da otoriter bir yönetim var, yabancı sermaye cirit atıyor.

Bugün Çin'de düpedüz faşizm var, yabancı sermaye çok memnun.

Sizin için üzülüyorum, akıntıya kürek çekiyorsunuz. Sizi okuyan emekli memur nasıl olsa oyunu CHP'ye verecek, okumayanın da umurunda değilsiniz. Kime yapıyorsunuz yahu bu algı operasyonunu, kendi kendinize mi?

Ona, mezarlıktan geçerken ıslık çalmak derler.